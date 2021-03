Nuova ordinanza Fvg, da lunedì chiuse scuole medie, superiori e università

Da lunedì 8 marzo chiuse le scuole medie, superiori e l’università e, da venerdì 5, zona arancione per le ex province di Udine e Gorizia e zona gialla 'rafforzata' per Pordenone e Trieste. Sono queste le principali novità dell'ordinanza regionale, illustrata questa mattina dal governatore Massimiliano Fedriga, assieme al vice Riccardo Riccardi e all’assessore all’istruzione Alessia Rosolen. Le misure saranno in vigore per due settimane.

“Cerchiamo di agire d’anticipo, vista la grande presenza della variante inglese che, anche in Italia, ha superato il 54%. La brasiliana per ora è concentrata nel Centro Italia, mentre la sudafricana è più marginale, ma è stata individuata a Bolzano, vista la sua presenza in Austria”, ha detto Fedriga. “I sequenziamenti regionali confermano la grande presenza della variante inglese e si vede anche nell’aumento repentino dei contagi”.

“A differenza delle altre ondate, si è visto un aumento importante e mai così repentino. C’è stata un’inversione di tendenza rispetto alle settimane precedenti, che avevano segnato una diminuzione dei ricoveri. L’aumento sfiora il 60% e si è registrato un immediato aumento ospedalizzazioni”.

“Questo ci ha fatto decidere di prendere delle misure per cercare di contenere il più possibile la circolazione. L’Istituto Superiore di Sanità ci comunica che marzo sarà il mese più critico, con un miglioramento nel periodo successivo. S’ipotizza che il virus si comporterà come nel 2020 con una diminuzione con l’avvicinarsi nella stagione estiva. Il picco è atteso dopo metà marzo, con un miglioramento da aprile”.

“Il Governo rivedrà i parametri: continuo a sottolineare che non sono attendibili, perché arrivano in ritardo rispetto alla situazione contingente. Nella nostra regione la situazione non è omogenea. In generale abbiamo un’incidenza a sette giorni di 236,2 casi ogni 100mila, ma con situazioni meno compromesse, come a Pordenone e a Trieste, e altre molto più gravi come a Gorizia (220 casi) e a Udine (353)”, prosegue Fedriga. “Dalle proiezioni per Udine s’ipotizza di arrivare a 393 casi ogni 100mila abitanti questa settimana, mentre a Gorizia si arriverà a 244 casi; per Trieste l’aumento sarà più contenuto, a 147 casi, e a Pordenone a 113 casi”.

“Aumenta l’incidenza nella fascia scolare, specie in quella 11-19 anni. In una settimana siamo passati dal 7,6% di test positivi al 13,1%, quindi c’è stato quasi un raddoppio dei positivi. Aumentano i focolai in famiglia, seguiti da lavoro e scuola. Tutti gli altri numeri non sono paragonabili. Con queste premesse e dopo le valutazioni con gli assessori e la task force, abbiamo deciso per la restrizione della scuola, in vigore da lunedì per tutta la regione, e la zona arancione per Udine e Gorizia e gialla rafforzata per Pordenone e Trieste”.

“Mi prendo la responsabilità di fare scelte difficili e di far pagare un ulteriore prezzo a chi ha già pagato, penso a studenti ed esercenti, ma Regione Fvg pretende ora un deciso cambio di passo nella campagna vaccinale. Questo è l’ultimo sforzo che siamo disponibili a fare: non possiamo pensare che l’alternativa al vaccino sia sempre quella delle chiusure. Non so di chi sia la responsabilità, ma è un fatto che l’Europa è indietro nella fornitura dei vaccini”, ha poi attaccato Fedriga.

“Da marzo 2020, prima degli altri, ci siamo presi le nostre responsabilità, ma chi deve organizzare la campagna vaccinale deve far arrivare le dosi. Pretendiamo che arrivino, perché se perdiamo l’occasione dell’estate per far i vaccini, a settembre ci troveremo nella situazione di partenza. E’ questo è insostenibile e ingiustificabile”.

“Abbiamo deciso di annunciare oggi le misure per arrivare per tempo e dare un paio di giorni di tempo per organizzarsi. Ricordo che Regione Fvg è al fianco delle categorie colpite, per qualsiasi aiuto noi ci siamo nell’interesse dei cittadini”.

Riccardi ha ribadito i dati del contagio, sottolineando a sua volta l’importanza di un deciso cambio di passo per le vaccinazioni. Al momento le prenotazioni sono 143mila per le categorie interessate.

Rosolen ha poi precisato, rispetto ai numeri, che, nelle regioni dove hanno riaperto prima le scuole, si è visto prima l’aumento dei contagi. Ci sarà massima attenzione per i congedi parentali, già annunciati dal Governo, che saranno anche retroattivi, e per gli alunni con necessità speciali, che potranno continuare a frequentare le lezioni in presenza.

“Ci sono arrivate proposte di vaccini attualmente non autorizzati in Europa", ha poi fatto sapere Fedriga. "Proposte che non abbiamo valutato perché a noi non interessa acquistare in proprio, ma avere i vaccini”.