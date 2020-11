Nuova ordinanza per il Fvg, oggi l'annuncio

Continua ancora l'attesa per le nuove misure restrittive che interesseranno il Fvg.

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il vicegovernatore Riccardo Riccardi, presenteranno, infatti, l'ordinanza regionale nel corso di una conferenza stampa, in programma lunedì 23 alle 11.30.

A quanto si apprende, pare tramontata l'ipotesi di 'zone rosse locali', che avrebbero inciso poco sulla diffusione del virus, mentre potrebbero arrivare misure generali per tutto il territorio.

Dovrebbe, poi, essere adottato uno screening di massa della popolazione, come già accaduto a Sappada a fine ottobre, nei Comuni dove il contagio è più diffuso. Non è escluso che, guardando al modello dell'Alto Adige, si possa poi ampliare l'attività, sfruttando i test rapidi.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano (dichiarata zona rossa), infatti, nell'arco del weekend, sono state 343.227 le persone che si sono sottoposte al test, dato che corrisponde al 61,9% per cento dei residenti. Complessivamente un totale di 3.185 persone è risultato positivo, pari allo 0,9 per cento delle persone sottoposte al tracciamento.

Tornando al Fvg, da venerdì, è all'opera un gruppo di lavoro costituito dalla Regione allo scopo di analizzare approfonditamente la situazione sanitaria in ogni territorio. I numeri sono stati attentamente esaminati per definire i Comuni più colpiti, tenendo in considerazione anche la presenza di strutture (come carceri o Rsa) che possono incidere in maniera importante sul dato generale.

A quanto si apprende, l'attività di test massiccio dovrebbe interessare i Comuni di Claut, Castelnuovo del Friuli, Dolegna del Collio, Sutrio, Socchieve e Paularo, per un totale di circa 6.700 persone.

Nel pomeriggio, intorno alle 18, si è riunita la task force regionale, che ha tirato le fila dei numeri raccolti; presenti il governatore Fedriga, il vicepresidente Riccardi, il professor Barbone e i direttori generali delle Aziende sanitarie, chiamati anche oggi a far fronte a un incremento di ospedalizzazioni, con 56 (uno in più di ieri) pazienti in cura in terapia intensiva e 545 (36 in più rispetto all'ultimo bollettino) ricoverati in altri reparti.