Nuova rete a sostegno delle Comunità energetiche rinnovabili

Le Comunità energetiche rinnovabili, libere associazione tra cittadini, Pmi, enti locali e attività commerciali che decidono di unirsi per produrre, condividere e consumare a livello locale energia elettrica da fonti rinnovabili, rappresentano un'opportunità fondamentale per rispondere alla crisi energetica e proseguire verso la transizione ecologica, sono un tema al centro del dibattito contingente di cui tuttavia non c'è una completa consapevolezza.

Per questo motivo il Sistema Integrato Anci Fvg – ComPa Fvg insieme ad Ape Fvg – Agenzia Per l'Energia del Friuli Venezia Giulia hanno deciso di avviare un servizio informativo e formativo rivolto a tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia per rendere gli amministratori e i funzionari della PA locali più consapevoli e competenti in materia energetica e in particolare su come conseguire in maniera ottimale i possibili benefici economici, ambientali e sociali permessi dalle Cer.

Il nuovo servizio, che scaturisce da una prima fase di sostegno alle PA del Fvg effettuato con successo nei mesi scorsi, sarà presentato in anteprima alla stampa mercoledì 16 novembre alle 12 nella sala riunioni di Anci Fvg (piazza XX Settembre 2 a Udine).

Interverranno: il Presidente di Anci Fvg Dorino Favot, il Segretario generale di Anci Fvg Alessandro Fabbr e il Direttore di Ape Fvg Matteo Mazzolini.