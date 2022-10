Nuova sede del consolato svedese a Trieste

Ha aperto ufficialmente oggi la nuova sede del consolato di Svezia del Friuli Venezia Giulia, ospitato in un palazzo della Samer Shipping in via San Nicolò, a Trieste. Si tratta di un passaggio importante visti gli interessi sul porto ma non solo. Oltre alla Electrolux, in regione c’è anche la Wartsila che fa capo alla famiglia Wallenberg, anche se risulta una società registrata in Finlandia e, dunque, l’ambasciata ufficialmente non può intervenire.

"Con l'apertura di un ufficio diplomatico a Trieste, il Friuli Venezia Giulia e la Svezia hanno l'opportunità di ampliare le loro già proficue relazioni commerciali e industriali, sfruttando in particolare le misure varate dalla Regione in tema di attrazione investimenti" ha dichiarato l'assessore regionale alle Attività Produttive e Turismo Sergio Emidio Bini nel corso del proprio intervento alla tavola rotonda sulla cooperazione tra l'Italia e la Svezia.

L'iniziativa, ospitata dalla Camera di commercio di Trieste, si è tenuta nel pomeriggio, a margine dell'inaugurazione, e ha visto la partecipazione, tra i numerosi esponenti del mondo diplomatico e imprenditoriale, dell'ambasciatore a Roma Jan Bjorklund e del console onorario Cristina Sbaizero.

"A dispetto di un contesto difficile, condizionato dapprima dalla pandemia e successivamente dagli effetti del conflitto ucraino sui costi energetici, il Friuli Venezia Giulia - ha proseguito Bini - ha saputo dimostrare un elevato tasso di resilienza, come testimoniato in primo luogo dai dati sull'occupazione, compresa quella femminile, migliorati non solo sui 12 mesi ma anche rispetto al periodo pre-Covid".

"Un altro aspetto qualificante - ha aggiunto l'assessore - riguarda la capacità del nostro territorio di attrarre risorse: un obiettivo che la Regione ha perseguito attraverso l'introduzione di sgravi fiscali (in primo luogo il taglio dell'Irap), la semplificazione burocratica e lo stanziamento di fondi per le assunzioni e la formazione. Non ultimo - secondo Bini - il ruolo giocato dall'Agenzia Lavoro e Sviluppoimpresa, che svolge una funzione essenziale in termini di relazione con i soggetti privati interessati a investire in Friuli Venezia Giulia".

Un quadro favorevole che, ha sottolineato ancora l'esponente della Giunta Fedriga, si arricchisce grazie a "un sistema logistico e portuale di primissimo piano a livello europeo, infrastrutture moderne, una forte vocazione alla ricerca e il più elevato numero di start-up a livello nazionale".

Rafforzare la cooperazione con la Svezia rappresenta pertanto - ha concluso Bini, rivolgendosi all'ambasciatore e al console onorario - "un orizzonte al quale la Regione guarda con la massima attenzione, nell'auspicio di arare il terreno a nuove e sempre più proficue relazioni".

In mattinata, anche il Prefetto di Trieste Annunziato Vardè ha ricevuto l’Ambasciatore Bjȍrklund, accompagnato da Maria Åkerlund De Francisco, Consigliere d’Ambasciata per gli Affari Economici e la Stampa e da Cristina Sbaizero, Console Onorario di Svezia a Trieste. Il cordiale incontro è stato occasione per presentare ufficialmente il nuovo Console Onorario e per un confronto sui principali temi di comune interesse relativi alla situazione nazionale e internazionale, con particolare riferimento alla crisi energetica e all'emergenza Ucraina.

Nel corso dell’incontro l’ambasciatore Bjȍrklund ha sottolineato il crescente interesse economico della Svezia per la città di Trieste e, in particolare, per il suo porto, a dimostrazione degli intensi scambi commerciali tra i due Paesi. L’ambasciatore ha anche fatto riferimento alla complessità culturale e storica di Trieste, che costituisce una ricchezza, ed elogiato le bellezze paesaggistiche e architettoniche che fanno della città giuliana una delle mete turistiche più apprezzate del Nordest d’Italia.

Il Prefetto Vardè e l’Ambasciatore Bjȍrklund hanno dato atto che, in questi anni, si sono intensificati i rapporti bilaterali, a testimonianza delle eccellenti relazioni di amicizia tra l’Italia e la Svezia. In conclusione il Prefetto ha assicurato, anche per il futuro, proficua e fattiva collaborazione per consolidare e implementare gli eccellenti rapporti in atto.