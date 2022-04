Nuova sede della Lega a Gorizia

"È partita da Gorizia la visita in Regione del vicesegretario federale della Lega, Andrea Crippa, insieme al quale abbiamo inaugurato la nuova sede di partito in Via Crispi 19. Presenti anche il segretario regionale, Marco Dreosto, il segretario provinciale, Fabio Verzegnassi, e il commissario di sezione Daniele Moschioni".

Lo afferma in una nota il consigliere comunale e coordinatore nazionale della Lega Giovani del Friuli Venezia Giulia, Andrea Tomasella, che aggiunge: "E stato un momento importante per ritrovarsi e confrontarsi su temi di grande rilevanza per Gorizia".

"Il segretario Verzegnassi - continua la nota di Tomasella - ha illustrato alcuni punti che la Lega proporrà nel programma di centrodestra per le elezioni comunali del prossimo 12 giugno. A tal proposito, sono soddisfatto per l'inserimento di alcune proposte presentate dal sottoscritto in materia di sicurezza, economia di confine e tutela delle fasce fragili della popolazione".

"Rivolgo un sentito ringraziamento - conclude il consigliere Tomasella - al vicesegretario federale Andrea Crippa per l'attenzione rivolta a Gorizia, al nostro territorio transfrontaliero e alle sue istanze, così come al deputato Massimiliano Panizzut e al consigliere regionale Diego Bernardis per la consueta e preziosa disponibilità".