Nuova tranche di contributi per sport e cultura

Dal 1° al 15 marzo si aprono i termini per presentare richiesta di contributo a titolo di ristoro per le attività culturali e sportive che da quasi un anno hanno subito un fermo a causa delle restrizioni anti Covid e che erano rimaste escluse dagli altri provvedimenti di ristoro. Il contributo a fondo perduto è di 1.500 euro per ciascun beneficiario e ammontano a 3 milioni di euro le risorse regionali messe a disposizione.

Il bando è stato approvato oggi con una delibera della Giunta regionale proposta dall'assessore alla Cultura e sport, Tiziana Gibelli, che ha commentato "in soli dieci giorni abbiamo concluso l'iter di approvazione della legge regionale con cui sono stati confermati 3 milioni di euro a fondo perduto e siamo giunti all'approvazione del bando che consente a molti lavoratori autonomi di recuperare una seppur esigua parte del reddito con la prospettiva, auspicata da tutti, che cultura e sport possano presto riprendere appieno la loro programmazione".

Possono beneficiare delle sovvenzioni lavoratori autonomi, imprenditori individuali o liberi professionisti che realizzano o organizzano attività culturali o sportive o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali. I soggetti devono essere titolari di partita Iva con codici Ateco rientranti tra quelli elencati nel bando (riportati in calce). I beneficiari devono risultare attivi alla data di presentazione della domanda e avere sede legale operativa, sede secondaria o unità locale in Friuli Venezia Giulia.

"Per non creare sovrapposizioni - ha precisato Gibelli - abbiamo previsto esplicitamente l'esclusione da questi ristori di chi risultava già ammissibile ai ristori della legge regionale 3/2020 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19), iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo".

Le domande potranno essere presentate a partire dalle 9 del 1° marzo fino alle 16 del 15 marzo 2021, attraverso il sistema informatico per la presentazione delle istanze online, sul sito istituzionale della Regione (www.regione.fvg.it). Sullo stesso sito sarà anche predisposta un'apposita pagina, dove si potranno trovare tutte le informazioni in merito ed i contatti degli Uffici per eventuali richieste o chiarimenti.

Le sovvenzioni saranno assegnate a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda determinato dal numero progressivo di protocollo attribuito dal sistema informatico.

L'elenco dei beneficiari sarà pubblicato sul sito della Regione entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande a seguito di decreto del competente direttore centrale.

Questo l'elenco dei 31 codici Ateco ammessi ai ristori (ai fini della domanda va preso in considerazione il codice primario come risulta al 31/12/2019 dal certificato di attribuzione della partita Iva): Ateco 2007 - 77.39.94 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi; Ateco 2007 - 79.90.11 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi e altri eventi ricreativi; Ateco 2007 - 82.30.00 - Organizzazione di convegni; Ateco 2007 - 90.01.01 - Attività nel campo della recitazione; Ateco 2007 - 90.01.09 - Altre rappresentazioni artistiche; Ateco 2007 - 90.02.01 - Noleggio con operatore di strutture per manifestazione e spettacoli; Ateco 2007 - 90.02.02 - Attività nel campo della regia; Ateco 2007 - 90.02.09 - Altre attività di supporto; Ateco 2007 - 90.03.09 - Altre creazioni artistiche e letterarie; Ateco 2007 - 90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche; Ateco 2007 - 93.11.10 - Gestione di stadi; Ateco 2007 - 93.11.20 - Gestione di piscine; Ateco 2007 - 93.11.30 - Gestione di impianti sport; Ateco 2007 - 93.11.90 - Gestione di altri impianti; Ateco 2007 - 93.12.00 - Attività di club sportivi; Ateco 2007 - 93.13.00 - Gestione di palestre; Ateco 2007 - 93.19.10 - Enti e organizzazioni sportivi; Ateco 2007 - 93.19.92 - Attività delle guide alpine; Ateco 2007 - 93.19.99 - Altre attività sportive nc; Ateco 2007 - 96.04.10 - Servizi di centri per il benessere; Ateco 2007 - 96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie; Ateco 2007 - 96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona nca; Ateco 2007 - 59.14.00 - Attività di proiezione cinematografica; Ateco 2007 - 59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; Ateco 2007 - 59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; Ateco 2007 - 85.51.00 - Corsi sportivi e ricreativi; Ateco 2007 - 85.52.00 - Formazione culturale; Ateco 2007 - 91.01.00 - Gestione biblioteche, mediateche e service; Ateco 2007 - 91.02.00 - Gestione musei; Ateco 2007 - 91.03.00 - Gestioni luoghi storici e attrazione simili; Ateco 2007 - 93.29.90 - Altre attività di intrattenimento e divertimento.