Nuova tribuna al Comisso, la minoranza diserta l’inaugurazione

I consiglieri comunali di minoranza di Precenicco Giuseppe Napoli, Daniele Zamarian, Alessandra Guidolin e Lorenzo Zanet (lista per Precenicco) annunciano, in protesta, la loro assenza alla cerimonia d’inaugurazione della nuova tribuna del campo sportivo Comisso, in programma domenica 28 alle 14.

“Il campo – ricordano in una nota - era stato inaugurato il 27 settembre 2009, dall'allora Amministrazione a guida Lista per Precenicco che decise d’intitolare la nuova struttura al compianto Sindaco Franco Comisso. Il 27 febbraio e il 9 marzo 2020 avevamo chiesto all'Amministrazione comunale di poter accedere ai cantieri, nel rispetto della normativa vigente, per prendere visione personalmente dello stato di attuazione della costruzione della tribuna, come fatto con il cantiere della scuola elementare Filiberto, inaugurata il 15 settembre non senza poco piacevole clamore mediatico…”.

“L'Amministrazione, avvalendosi di consulenze e tramite il Responsabile Unico del Procedimento e Segretario Comunale ci hanno - a nostro avviso illegittimamente - negato, con note del 5, 30 e 31 marzo 2020, l'accesso al cantiere, mentre veniva consentito/tollerato che soggetti non avente titolo potessero farlo. Al riguardo abbiamo presentato apposita interrogazione a cui ci è stato risposto in Consiglio Comunale con motivazioni vaghe e non condivisibili. A nostro parere il cantiere della tribuna non ha funzionato in maniera proficua e tanto meno puntuale: non consentirne l’accesso ai rappresentanti di circa un terzo della popolazione di Precenicco, non significa aver fatto un buon servizio alla trasparenza e tanto meno ha allontanato in noi le perplessità sulle modalità realizzative dell'opera in questione. Ringraziamo per l'invito a partecipare all'inaugurazione, ma noi ci aspettavamo – a suo tempo – l'invito a visitare il cantiere per fugare dubbi e preoccupazioni che purtroppo rimangono tuttora!”.