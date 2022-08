Nuova vittoria per Aiccre Fvg, annullato il congresso

Franco Brussa batte per la terza volta consecutiva un 'big' come Stefano Bonaccini: il Tribunale di Roma ha, infatti, dato nuovamente ragione ad Aicrre Fvg, annullando clamorosamente il congresso nazionale dell’associazione europeista indetto per il 7 settembre a Bologna.

Da un anno e mezzo la federazione regionale guidata da Brussa sta lottando con i vertici centrali, coordinati da Bonaccini, presidente nazionale del sodalizio oltre che della Regione Emilia Romagna. In queste ore il terzo stop ordinato dai giudici romani ad altrettante delibere assunte “in spregio dei diritti e della rappresentanza dei singoli soci dell’associazione dei Comuni e delle Regioni d’Europa”.

Nel marzo del 2021 era stata, infatti, convocata l’assemblea senza rispettare le norme dello statuto ed escludendo d’ufficio centinaia di iscritti. Dopo due ordinanze a favore del ricorso proposto dal Friuli Venezia Giulia insieme a Lombardia, Puglia e Sardegna e decine di enti locali, il colpo di scena con la convocazione a sorpresa di un nuovo congresso a Bologna e senza attendere l’esito delle procedure giudiziarie in corso.

Il tentativo di riunire i soci il 7 settembre - prima della sentenza di merito - è, però, andato a vuoto e ora Brussa si appella a Bonaccini perché “ripristini finalmente le basilari regole di legalità e rispetto all’interno del sodalizio”, competente in materia di contribuzione comunitaria e formazione europeista.

“Si nomini al più presto un comitato di garanzia che ci faccia uscire da questa empasse che toglie risorse e occasioni di sviluppo ad Aiccre, ben sapendo che non potrà più essere un congresso al buio la sede corretta per sanare le irregolarità attestate dalla Magistratura”, ha detto il presidente regionale attaccando il Segretario nazionale e i revisori dei conti dell’associazione che “da tempo non vedono e non segnalano comportamenti così gravi”. Bonaccini è anche a capo del Ccre, l’omologa europea di Aiccre che solo in Italia raggruppa quasi un migliaio di municipalità e governi locali.