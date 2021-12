Nuove minacce no vax al governatore Fedriga

Nuove minacce no vax al governatore Massimiliano Fedriga, da una settimana sotto scorta in seguito a messaggi e scritte sui muri minatorie.

In un video che sta girando sui social, si fa riferimento alla Risiera di San Sabba di Trieste, l'unico campo di concentramento nazista in Italia, nel quale il Presidente 'dovrebbe andare'.

Ospite a Carta bianca su Rai3, Fedriga ha parlato del "clima di tensione e irrazionalità, da pate di una piccola minoranza, che sfocia in minacce violente. Penso che il problema in questo momento non sia la mia scorta, ma affrontare la pandemia, cercando di garantire la salute ai cittadini e apertura delle attività economiche", ha detto il governatore, ricordando come i vaccini abbiano consentito al Fvg di avere una situazione, sul fronte ospedaliero, molto diversa dalle vicine Slovenia e Austria.