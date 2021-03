Nuove misure Covid, in serata il Dpcm Draghi

Sta per essere varato ufficialmente il nuovo Dpcm, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Accanto alle misure già anticipate, che sostanzialmente ricalcano quelle attualmente in vigore, il tema caldo è quello della scuola. A quanto si apprende, dopo l'ultimo confronto di oggi tra Governo - rappresentato dai ministri Mariastella Gelmini, Roberto Speranza e Patrizio Bianchi - e Regioni, è passata la linea della prudenza tracciata dal Comitato tecnico scientifico.

Tutte le scuole in didattica a distanza in zona rossa e facoltà, nelle regioni arancioni/gialle, di chiudere gli istituti se, a livello locale, si raggiungono 250 casi ogni 100mila abitanti.

Palazzo Chigi informa, in una nota, che i ministri per gli Affari regionali e della Salute, Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, terranno questo pomeriggio alle 18.45 una conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare le nuove misure del Dpcm sull'emergenza epidemiologica da Covid-19. All'incontro parteciperanno anche il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli.

Slitta a domani, quindi, la presentazione dell'ordinanza del governatore Massimiliano Fedriga, con le contromisure che l’amministrazione regionale metterà in campo per contrastare l’impennata dei contagi (più 57%) registrata l’ultima settimana. Numeri che hanno spinto Fedriga a parlare di una "situazione estremamente allarmante, con una diffusione del virus che non si era mai vista prima".

I provvedimenti saranno illustrati dallo stesso Presidente Fedriga in una conferenza stampa programmata per le 11.30.