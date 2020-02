Nuove polemiche sul Giorno del Ricordo

“Nei giorni scorsi l’Associazione nazionale partigiani d’Italia ha organizzato al Senato il convegno ‘Il fascismo di confine e il dramma delle foibe’. Durante il seminario, al quale non era presente alcun rappresentante degli esuli giuliano-dalmati, sono state esposte assurde e pericolose teorie negazioniste”, afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “Inoltre, negli ultimi mesi in più occasioni le diramazioni locali dell’Anpi si sono distinte per prese di posizioni di parte, lesive della verità storica, viziate dall’appartenenza ideologica. Abbiamo presentato un’interrogazione, a prima firma della collega Sandra Savino, per chiedere al Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, di adoperarsi affinché le celebrazioni per il ‘Giorno del Ricordo’, il 10 febbraio, siano rispettose. Un momento importante, per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, che merita la considerazione di tutti e la giusta collocazione anche all’interno delle nostre sedi istituzionali”, conclude Gelmini.

“Il Governo – rincara la dose Savino, deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg - si attivi affinché le celebrazioni per il Giorno del Ricordo siano rispettose delle finalità della legge istitutiva e solo a tal fine siano concessi spazi all’interno delle sedi istituzionali della Repubblica. Per troppo tempo una drammatica pagina di storia è stata rimossa della memoria collettiva del nostro Paese, dai libri di scuola, dal dibattito. Non è ammissibile che chi per decenni ha contribuito a far calare la cappa di silenzio sulle Foibe e sull’esodo giuliano-dalmata oggi sfrutti una solennità civile dedicata al ricordo delle vittime per riscrivere e mistificare la storia”.