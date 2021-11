Nuove regole Covid, al via il confronto Governo-Regioni

Le Regioni sono state convocate oggi, dalle 18, dal Governo per l’atteso confronto sulle nuove regole per contrastare la quarta ondata della pandemia, alla luce del vaccino e del Green Pass.

La riunione – in videoconferenza – era stata chiesta, con urgenza, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, proprio per evitare che, con il passaggio in zona gialla o arancione, le attività siano costrette a chiudere, nonostante i nuovi strumenti per combattere la pandemia a disposizione.

Le Regioni, a quanto si apprende, saranno poi riconvocate di nuovo giovedì, prima del Consiglio dei Ministri. A palazzo Chigi saranno presenti il ministro degli Affari Regionali Mariastella Gelmini e il ministro della Salute Roberto Speranza, oltre al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli.

"I governatori non fanno gli stregoni, non hanno soluzioni miracolose trovate su Facebook, ma guardano ai dati e alla scienza. I numeri dicono che il vaccino funziona e funziona bene, in termini di prevenzione dal contagio e sopratutto dalle ospedalizzazioni. C'è una netta differenza dell'incidenza tra chi è vaccinato e chi no", ha ribadito ieri il governatore Fedriga, opsite a Mezz'ora in più su Rai3.

"In questa fase, noi dobbiamo evitare che aumenti il rischio di richiesta di ospedalizzazioni, per garantire le cure anche alle altre patologie. Dall'altro lato dobbiamo dare certezze a tutto il sistema economico e imprenditoriale, anche alla luce della prossima stagione invernale. Bisogna scegliere il prima possibile, perchè la tempestività è fondamentale. Dobbiamo favorire le vaccinazioni e chi si è già vaccinato. Se non interveniamo, il risultato è che, con i passaggi a zone di rischio maggiori, si chiude per tutti. Noi diciamo che chi ha meno rischio di finire in ospedale perchè vaccinato, deve poter evitare di scontare le chiusure", conclude Fedriga.