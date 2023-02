Nuove risorse per il Consorzio boschi carnici

Il Consorzio Boschi Carnici, per i prossimi tre anni, potrà beneficiare di risorse pari a 1.100.000 euro grazie a uno stanziamento inserito nel Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Comunicazione ufficiale è giunta in questi giorni all’ente che, alla luce di quanto accordato, per gli esercizi 2023-2024-2025 è in grado di garantire una continuità rispetto alle iniziative condotte fino ad ora che l’hanno visto raggiungere importanti traguardi.

Nella nota ufficiale della Regione si spiega che lo stanziamento è volto a sostenere “le spese di funzionamento e per il perseguimento dei fini istituzionali del Consorzio di Comuni denominato Consorzio Boschi Carnici, con sede a Tolmezzo”.

"Il provvedimento oltre a confermare la volontà della Regione di rafforzare il ruolo del Consorzio in questa parte di territorio montano, ci consente ora di pianificare con maggiore incisività una serie di investimenti per la gestione del nostro patrimonio boschivo e l’ottimizzazione del servizio ai comuni che fanno parte del nostro Consorzio ma in futuro anche agli altri comuni della Carnia. “Se oggi il Consorzio sta assumendo questo importante ruolo in Carnia è anche grazie all’assessore regionale Stefano Zannier che da subito ha condiviso e sostenuto le progettualità messe in campo in questi ultimi tre anni di attività” ha dichiarato il presidente dell’Ente Luigi Cacitti.