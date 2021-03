Nuovi fondi alle Pmi per tecnologie innovative

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, ha deliberato di attivare ulteriori risorse finanziarie, pari a quasi 146 mila euro, da destinare a favore della misura del POR FESR 2014-2020 che prevede il sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

"Grazie a tali risorse - specifica Bini - e all'utilizzo di altri fondi derivanti da economie di spesa, sarà possibile effettuare lo scorrimento completo della graduatoria delle domande risultate ammissibili, concedendo l'agevolazione a tutti i quarantacinque progetti non ancora finanziati e completando la concessione ai due progetti finora finanziati soltanto parzialmente".

Dopodiché tutti i progetti ammissibili, che sono complessivamente 290, risulteranno finanziati per un importo effettivo totale, al netto delle rideterminazioni finora effettuate, di 8.784.000 euro.

Con lo stesso provvedimento, la Regione ha provveduto a formalizzare la disattivazione contabile delle risorse di un precedente bando POR FESR 2014-2020, per un importo pari a oltre 786 mila euro derivante da economie di spesa conseguenti e a revoche e rideterminazioni a seguito della presentazione della rendicontazione dei progetti realizzati con i contributi concessi.

Poiché tutti i progetti ammissibili a valere su tale bando sono stati finanziati, le risorse disattivate si sono così rese disponibili per un nuovo utilizzo, che consentirà il finanziamento dei progetti presentati sulla base dei bandi successivi emanati per l'erogazione di aiuti alle piccole e medie imprese per la realizzazione di investimenti tecnologici.