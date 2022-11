Nuovi fondi per la viabilità del centro abitato di Cimpello

La Giunta regionale ha assegnato al Comune di Fiume Veneto un contributo integrativo di 911.500 euro per far fronte all’aumento dei prezzi e procedere con le gare d’appalto della riqualificazione della viabilità del centro abitato di Cimpello.

“E’ un’opera in delegazione amministrativa dalla Regione al Comune – dichiara il Sindaco Jessica Canton – che ha visto un percorso particolarmente complesso. Prima la pandemia, che ne ha rallentato l’iter, quest’anno il ripetuto aumento del prezziario delle opere pubbliche ha bloccato la possibilità di appaltare i lavori, nonostante la progettazione e il recepimento dei vari pareri si siano conclusi già diversi mesi fa".

L’opera, suddivisa in quattro lotti funzionali, interesserà la viabilità di collegamento tra lo svincolo autostradale dell’A-28, lungo via Leopardi, piazza San Tommaso e via Carducci, fino al confine con il territorio di Azzano Decimo. Verrà riqualificata tutta la viabilità, realizzando ampie piste ciclopedonali, marciapiedi e tre rotatorie: una in ingresso all’abitato all’altezza dell’incrocio con via Fratte, una all’altezza di via don Bianchini e una a migliorare l'attuale angusto incrocio tra via Leopardi e via Mazzini.

“L’assegnazione dei fondi integrativi da parte della Giunta Regionale, per la quale ringraziamo il Presidente Fedriga per essersi prodigato in prima persona, soddisfano le necessità non solo del primo lotto, ma da subito anche per il secondo lotto. I 911 mila euro stanziati permetteranno di poter bandire le gare d’appalto e avviare i lavori, così superando l’impasse che si era creato. Quest’opera – conclude il Sindaco Canton - permetterà finalmente di mettere in sicurezza il centro abitato di Cimpello; parallelamente, stiamo ragionando con la Regione, a lungo termine, anche su una viabilità alternativa che colleghi direttamente lo svincolo autostradale con la viabilità sovracomunale ad ovest, consentendo di poter togliere il traffico pesante e di attraversamento dal centro abitato, per ridare alla frazione la vivibilità che si merita".