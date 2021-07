Nuovi giovani delegati alle Conferenze Onu

Lo United Nations Youth Delegate Programme è il principale strumento attraverso il quale gli Stati Membri dell’Onu hanno l’opportunità di includere giovani delegati all’interno delle rispettive missioni diplomatiche, consentendo loro di rappresentare l’interesse dei ragazzi alle principali Conferenze Onu e, in particolare, durante l’Assemblea Generale.

La Sioi, Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, è promotrice dell’attuazione del programma in Italia e, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha lanciato la prima edizione nel 2017.

Per la IV edizione 2021-2022, sono stati appena designati i nuovi delegati che rappresenteranno la voce dei loro coetanei nei più rilevanti contesti internazionali, svolgendo una serie di incontri volti a promuovere il programma e a sostenere il ruolo dei giovani come attori del cambiamento.

Tra loro ci sono la triestina Stefania Bait e il trevigiano Marco Demo. Bait, 26 anni, nata e cresciuta a Trieste, nel 2015 si trasferisce a Roma per seguire il Corso di Studi in Ingegneria industriale e Gestionale presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Attualmente, è al II anno del Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa dell’Università di Roma Tor Vergata, focalizzato sullo sviluppo del settore industriale in Africa.

Ha svolto numerose esperienze, che hanno contribuito a formare le sue competenze professionali e a farle maturare preziose soft skills. “Sono tante le esperienze e le scelte che mi hanno permesso di poter essere la nuova giovane delegata italiana per l’Onu… ma più di tutto la passione verso il mio lavoro e verso le tematiche di sviluppo sociale sono state le vere motivazioni che mi hanno portata sino qui. Questo è il messaggio che porto dentro e che cercherò di comunicare ai giovani italiani durante il mio mandato”.

Demo, classe 1997, nato a Motta di Livenza, laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, fin dagli anni del Liceo classico ha coltivato la passione per le relazioni internazionali come membro di associazioni giovanili e ha sviluppato quest’interesse in alcune Summer School durante il periodo dell’università.

Specializzato in diritto internazionale, ha apprezzato grazie all’esperienza del Programma Erasmus, l’importanza degli scambi culturali e annovera numerose esperienze come educatore di adolescenti e rappresentante di consulte studentesche.

"Essere Youth Delegate dell’Italia presso le Nazioni Unite è per me un grande onore. Utilizzerò quest’anno per portare avanti al meglio le istanze dei giovani italiani all’interno del contesto delle Nazioni Unite. La rappresentanza della realtà giovanile italiana è ancora più importante nel contesto pandemico che stiamo vivendo, soprattutto perché i giovani hanno subito le maggiori ripercussioni sociali, economiche ed educative".