Nuovi locali per la Questura di Trieste

Le disposizioni per la realizzazione di nuovi locali della Questura di Trieste, con sono legge. L'Aula ha approvato il provvedimento della Giunta con i voti favorevoli a maggioranza. I sì sono quelli di Lega, Fdi, FI, Progetto Fvg/Ar e M5S. A votare contro Open Sinistra Fvg e Patto per l'Autonomia, mentre c'è stata astensione da parte di Pd e Cittadini.

Prima del voto finale, l'Assemblea, votando l'articolato, aveva accolto un emendamento presentato da Giacomelli (FdI) che riformula l'indicazione della collocazione dei nuovi locali "in un'area logisticamente adeguata anche eventualmente messa a disposizione dall'Agenzia del demanio". Formulazione che, per il consigliere, dà valore anche all'ordine del giorno da lui presentato assieme a Ghersinich (Lega), Nicoli (Fi) e Di Bert (Progetto Fvg/Ar) sulla necessità di non insediare in Via Mascagni a Trieste i nuovi locali della Questura da destinare all'Ufficio di Immigrazione.

Ordine del giorno accolto dalla Giunta al pari di quello di Honsell sulle residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza-Rems, a fronte di una riformulazione indicata dall'Esecutivo e accolta dal consigliere, e parimenti all'odg presentato dai dem Da Giau, Bolzonello e Conficoni, inerente le difficoltà logistiche per lo svlgimento dei servizi dell'Ufficio immigrazione della Questura di Pordenone.

"Realizzare, all'interno dell'area individuata e messa a disposizione dall'Agenzia del demanio i nuovi locali della Questura di Trieste che saranno destinati a ospitare l'Ufficio immigrazione è una iniziativa che risponde alla duplice logica di potenziare la struttura, migliorandone il funzionamento, e di garantire in tempi rapidi sicurezza e spazi adeguati agli agenti che lavorano e ai cittadini che accedono ai servizi della Questura". Il consigliere Antonio Calligaris (Lega) riassume così gli obiettivi del disegno di legge 78 di cui è relatore di Maggioranza all'Aula, contenente le disposizioni normative che in quattro articoli stabiliscono le finalità (1), l'accordo operativo (2) con i criteri e le modalità di partecipazione dei soggetti alla realizzazione dell'intervento e la previsione, tra l'altro, che la Regione svolga il ruolo di stazione appaltante e le norme finanziarie (3) che autorizzano la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mentre l'articolo 4 abroga le previsioni della legge regionale 14/2018 che concedeva un contributo di 500mila euro, ponendo in capo alla Prefettura di Trieste la realizzazione dell'immobile destinato a ospitare l'Ufficio immigrazione.

"Più volte la Questura di Trieste ha segnalato la necessità di alleggerire la presenza di persone all'interno dell'attuale edificio e di poter svolgere le pratiche dell'Ufficio immigrazione in spazi adeguati e sicuri", ha ricordato Calligaris, sottolineando che "gli attuali locali non sono più ritenuti idonei a contenere tutto il volume di lavoro da svolgere poiché, da quando è stato chiuso l'Ufficio di Gorizia, il flusso di migranti della cosiddetta rotta balcanica e la massa di richieste sono ricaduti sul capoluogo giuliano. È stato quindi scelto di non procedere con una mera revisione finanziaria, preferendo introdurre un autonomo corpus normativo per dare attuazione ad accordi con il Ministero competente che, per ora, hanno ad oggetto esclusivamente la sede di Trieste e non anche altre strutture sul suolo regionale".

"La necessità del provvedimento legislativo autonomo - ha precisato il relatore - è dettata anche dal fatto che le azioni e i fondi regionali destinati a questa iniziativa si riferiscono a un bene immobile che è sede di uffici governativi non rientrante nel patrimonio della Regione, né in altro modo gestito da essa".

Mariagrazia Santoro (Pd), prima relatrice di Minoranza sul disegno di legge 78 riguardante la realizzazione di nuovi locali della Questura di Trieste, critica il modo di procedere alla base del provvedimento. Al proposito, Santoro ricorda l'approvazione da parte del Consiglio, risalente al 14 marzo 2018, di una norma che autorizzava l'Amministrazione regionale a concedere alla Prefettura di Trieste un contributo straordinario di 500mila euro per lavori di adeguamento di immobili al fine di una riorganizzazione logistica degli uffici e del miglioramento dei servizi offerti dalla Questura di Trieste. "Una norma nata da una richiesta urgente alla quale si è data risposta senza vincolare luoghi e modi degli adeguamenti, ma a oggi non esiste alcun progetto - sottolinea la relatrice -. La legge di stabilità e la collegata, approvate poco più di un mese fa, erano strumenti idonei a intervenire su una problematica come questa ma non sono stati utilizzati, preferendo la Giunta depositare l'11 dicembre scorso un disegno di legge autonomo nonostante parli di semplificazione legislativa".

Gli interrogativi che la consigliera dem pone riguardano il perché non si sia modificata la legge che già c'era, perché non sia stato presentato un emendamento in sessione di bilancio e se davvero serva una norma per fare una convenzione tra enti pubblici e per fare una stazione appaltante.

Quanto al merito, Santoro sottolinea che la nostra Regione, benché questa sia competenza dello Stato, "non si tira indietro quando si tratta di risolvere problemi della collettività. È successo nella passata amministrazione che si sia intervenuti a favore dei Vigili del Fuoco, delle Prefetture e di altri organi dello Stato ma, forse, si dovrebbero calibrare bene gli strumenti di intervento e valutare anche l'impiego, oltre che delle risorse comunque preziose, del personale regionale che sarebbe più corretto aiutasse in primo luogo i nostri enti locali, specialmente in un momento in cui si denuncia l'immobilismo delle opere pubbliche".

Inoltre, conclude la Santoro, "manca il coinvolgimento e la condivisione con il territorio e chiarezza sulla scelta della localizzazione dell'intervento".

Perplessità sull'opportunità del testo di legge sono state espresse anche dal secondo relatore di minoranza, Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), le cui motivazioni di contrarietà riguardano la reale necessità di una legge per aiutare finanziariamente un'istituzione statale in difficoltà, e se non sia effettivamente possibile operare attraverso una convenzione quando il sito su cui si investe non è di proprietà regionale, cosa che fa intendere che la collocazione dei nuovi locali sia già stata decisa senza concordarla con tutti i rappresentanti della cittadinanza e senza una convenzione con l'ente locale. "Si sarebbe dovuta fare un'audizione - sottolinea Honsell - e, se la ragione per cui non è stata fatta è l'urgenza del provvedimento, essendo arrivata la richiesta a giugno dell'anno scorso come mai ci sono voluti sette mesi per reagire e perché si è aspettato tanto tempo quando c'era la possibilità di agganciarlo a una legge omnibus o di assestamento".

"Non ci è stata data risposta chiara in merito", insiste il relatore che chiede anche perché, a fronte di altre richieste similari che provengono dalle amministrazioni statali, si dia risposta solo a questa. Al proposito, Honsell cita la richiesta altrettanto urgente che proviene dal ministero della Giustizia relativamente alle Residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza (Rems) dell'area triestina. "Le Rems sono strutture che hanno chiuso la disumana realtà degli ospedali psichiatrici giudiziari - sottolinea l'esponente di Open Sinistra Fvg - e la richiesta rivolta alla Regione risale a un anno fa è stata più volte reiterata ma non ha ancora avuto risposta. Per la mancanza di tale struttura gli agenti di polizia penitenziaria operano presso i reparti diagnosi e cura ospedalieri, mettendo profondamente a disagio un settore che si fa carico del disagio mentale profondo".

"A tutte queste domande poste già in Commissione non è stata data risposta perchè questa Giunta vuole poter dichiarare che si impegna come nessuna prima sul tema del contenimento dei richiedenti asilo. Se si volesse intervenire per via legislativa su qualsiasi tematica, compresa questa, andrebbe fatto un ragionamento programmatico completo - conclude Honsell - e non un intervento puntuale ad effetto".