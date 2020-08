Nuovi rintracci di migranti, a Gonars scattano le ronde

Ennesima notte di rintracci in Friuli. Mentre il sindaco di Gonars, Ivan Boemo, annuncia di voler organizzare ronde notturne con l'aiuto di cittadini volontari per presidiare il territorio, il sindaco di Udine Pietro Fontanini chiede il sostegno dei parlamentari eletti in regione per chiedere al Governo di adottare adeguate contromisure.

“La situazione sta drasticamente precipitando, la realtà è chiara" spiega il primo cittadino della Bassa. "Lo Stato non intende far nulla per fermare questa emergenza dei profughi che dai Balcani stanno invadendo la nostra comunità. Dopo un’altra notte infinita e insonne, ho deciso che, da sindaco, non posso far altro che presidiare e controllare il mio comune e chiedo aiuto anche a tutti voi. Faccio qui un appello a tutta la cittadinanza: chi vuole può mettersi a disposizione per organizzare con me dei turni e monitorare il territorio a partire già da stanotte dalle 21 fino alle 7. Rimango a vostra disposizione per ulteriori informazioni. Credo che qui ci sia davvero il rischio di un’emergenza sanitaria e sociale e io non intendo mollare!”.

“Il Governo non solo non sta facendo niente per fermare la rotta balcanica, ma nemmeno ne parla, lasciando i sindaci completamente soli a gestire il quotidiano arrivo di clandestini minori o sedicenti tali", premette il sindaco di Udine. "Noi primi cittadini non abbiamo alcun potere. Siamo obbligati per legge ad accoglierli, ospitarli e a sostenere tutte le spese di questo business. Bisogna completamente rivedere le leggi che regolano la loro presenza sul territorio italiano. Chiedo ai parlamentari eletti in Fvg che si attivino".