Nuovi servizi per i cittadini stranieri

L’Anolf Friuli Venezia Giulia e il Caf Cisl informano i cittadini stranieri che si trovano in Italia per ragioni di studio, lavoro, turismo, che in tutta la regione, grazie a una convenzione, sono attivi gli sportelli gestiti dal Caf Cisl del Friuli Venezia Giulia, per consulenza e tutta l’assistenza, per presentare la documentazione e regolare la presenza in Italia.

Il servizio, raggiungibile per appuntamento e in collaborazione con l’Anolf Fvg e la Cisl, permette di ottenere tra l’altro pratiche di ricongiungimento famigliare, cittadinanza italiana, permesso di soggiorno, test d’italiano, ecc… Per Udine il servizio è attivo al nuovo indirizzo di via Percoto 7 (a pochi passi dalla sede precedente), mentre resta invariato il numero di telefono 043- 246436 per chiedere eventuali appuntamenti.

L’Anolf Friuli Venezia Giulia continua a operare con l’obiettivo di costruire una società aperta verso le diversità, dove le storie culturali e gli aspetti derivanti dalle diverse provenienze, diventino ricchezze e opportunità, basate nella legalità e nella visione di una società inclusiva.

Nella crisi che pesa nelle nostre comunità e negli squilibri che nel mondo si sono aggravati, anche per colpa della recente pandemia, lavoro – inclusione - legalità diventano parole importanti e valori da perseguire.

Associarsi per ottenere assistenza, rappresentanza e servizi, diventa la via di chi non si abbandona ad una visione parziale e negativa di fenomeni irrefrenabili come l’immigrazione. Anolf lavora per aumentare e presentare le culture, costruire coesione, permettere alle nostre comunità nuove opportunità.