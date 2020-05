Nuovo appello di Fedriga per la tutela dell'autonomia Fvg

"Faccio il mio appello a tutte le forze politiche, a tutti i livelli, di fare fronte comune. In questo momento di crisi eccezionale dobbiamo essere uniti e solidali nella difesa dell'interesse collettivo del Fvg". Lo ha affermato oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nella seduta del Consiglio regionale, ufficialmente aperta alle 10.18 dal presidente dell'Assemblea, Piero Mauro Zanin, che ha sottolineato la valenza del ritorno in presenza, con distanziamento garantito, nella sede originale, il palazzo di piazza Oberdan a Trieste, 70 giorni dopo la sospensione dei lavori dovuta alla positività al Coronavirus del consigliere Igor Gabrovec.

"Solo in questo modo possiamo garantire i diritti sanciti dalla Costituzione, difendendo l'autonomia e le prerogative del nostro territorio e della nostra comunità. Per questo - ha aggiunto Fedriga - dobbiamo, tutti insieme, chiedere un nuovo patto al Governo che possa garantire alla Regione le risorse, drasticamente ridotte a causa dell'emergenza Coronavirus, necessarie all'erogazione di servizi essenziali ai cittadini".

"Il Friuli Venezia Giulia - ha affermato Fedriga, spiegando di avere scelto di presentarsi in Aula senza prima inviare alcuna lettera al Governo in merito alla richiesta di revisione dei patti finanziari - può e deve presentarsi da comunità unita, unica e solidale quando si tratta di difendere gli interessi della collettività regionale".

"Da Regione a statuto speciale - ha proseguito il governatore - abbiamo l'onore e l'onore di garantire quei diritti che ci sono stati consegnati e che dobbiamo conservare, difendendo con grande determinazione prerogative essenziali per la vita sociale ed economica del territorio. La mia richiesta - ha concluso Fedriga - è quella di mettersi tutti dalla stessa parte della barricata per salvaguardare la nostra autonomia, una parola che significa diritti che non possiamo negare ai cittadini del Friuli Venezia Giulia". Al termine della comunicazione del governatore si è aperto il dibattito in Aula.

Le repliche all'appello

"Perché l'appello odierno non è stato lanciato in occasione della scorsa seduta di Consiglio lasciando che lo si apprendesse da una conferenza stampa?". Lo ha chiesto il dem Cristiano Shaurli, intervenendo per primo nel dibattito seguito alle dichiarazioni del governatore, sottolineando che "non possiamo lanciare strali dicendo che non pagheremo più i servizi e la nostra sanità cui, per altro, dallo Stato sono arrivati 29 milioni euro, pur avendo noi competenza primaria in materia e, al proposito, auspichiamo di sapere presto come si intenda spenderli".

Shaurli ha invitato a mantenere un atteggiamento come quello di Bonaccini e Zaia, governatori di due Regioni ordinarie come Veneto ed Emilia-Romagna, che hanno ringraziato il consiglio dei Ministri per l'apertura e l'autonomia data, e ad impegnarci come loro ad avviare un percorso virtuoso ben sapendo che "la specialità per il Fvg è un aspetto in più e va esercitata perché non può essere solo un modo per chiedere maggiori risorse, di cui tutti hanno esigenza".

"Esercitare la specialità significa mettere in campo le proprie risorse - ha aggiunto il consigliere Pd - per gestire la cassa integrazione e non solo per l'abbattimento degli affitti e per le locazioni quando, infatti, altre Regioni hanno stanziato contributi a fondo perso per imprese e cittadini e hanno iniziato a erogarli. Dimostriamo di saper fare le cose di cui abbiamo bisogno assumendo un atteggiamento responsabile perché le risorse non basteranno mai".

"Da parte nostra - ha concluso Shaurli - ribadiamo ancora una volta la disponibilità a sedere a un tavolo per lavorare insieme e portare a casa risorse per la nostra regione, passando dopo le dichiarazioni a qualcosa di concreto".

"Senza una linea condivisa, i prossimi disegni di legge non hanno motivo di essere esaminati da quest'Aula, in particolare SviluppoImpresa, perché non ci sono i soldi per farlo". Così si è espresso il capogruppo del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo, parlando all'Aula degli accordi finanziari Stato-Regione. "In questi giorni - ha fatto presente Moretuzzo, rivolgendosi a Fedriga - le abbiamo manifestato fiducia a prescindere, non abbiamo espresso polemiche. Ma l'aver scritto una lettera, anche se poi bloccata, non è il modo per far sì che il Consiglio regionale si esprima in maniera unitaria e coesa perché così andiamo tutti in ordine sparso".

Il consigliere ha poi illustrato una serie di cifre, riassunte nel dato che dal 2011 al 2018 alla Regione Friuli Venezia Giulia sono stati sottratti circa 7 miliardi di euro ("certificati dalla Corte dei Conti", ha sottolineato) più ulteriori 3 mld di spesa "che portano l'ammanco totale alla nostra economia a 10 mld, cifra che ci ha causato il peggior Pil di tutte le Regioni e ad avere il doppio dell'emigrazione giovanile".

Moretuzzo ha quindi parlato di insostenibilità della situazione, di risorse esaurite tra contributo per il risanamento della finanza pubblica e minori entrate, di impossibilità di legiferare per sostenere l'economia regionale e aiutare la crisi imprenditoriale. "Lei ha una grande responsabilità politica su questa faccenda - ha concluso - e non la sta gestendo nel modo corretto, non è così che si fa coesione".

"Auspico un'ampia modalità di condivisione responsabile per procedere, tutti uniti, verso l'obiettivo comune senza che le comunicazioni arrivino solo attraverso gli organi di stampa". Lo ha affermato oggi in Aula a Trieste la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Ilaria Dal Zovo, nel corso del dibattito.

"Ricordo bene che, ancora a inizio pandemia, Fedriga aveva chiesto a tutti di dimostrarsi collaborativi - ha evidenziato Dal Zovo -. Noi stessi abbiamo chiesto più volte al presidente e all'assessore Pierpaolo Roberti di attivare quella forma di condivisione arenatasi il 25 marzo in occasione dell'ultima riunione. Tuttavia, le informazioni sono sempre arrivate attraverso la stampa o altri canali. Il presidente ha detto di essere disposto ad armarsi per portare avanti questa battaglia ma, se chiede a tutta l'Aula di farlo insieme a lui, dobbiamo essere messi nelle condizioni di capire bene i dati che ci ha illustrato".

"Siamo d'accordo che qualcosa si debba fare per raggiungere l'obiettivo - ha concluso la pentastellata - ma in questa battaglia ci sono due eserciti: il Centrodestra e la parte governativa. È necessario che si siedano intorno a un tavolo, posino le armi e si confrontino per trovare una linea comune che porti al risultato auspicato".