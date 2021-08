Nuovo bando Aiccre Fvg per i gemellaggi

La novità di quest’anno è la creazione di una sinergia sempre più stretta tra Comuni e scuole: il nuovo bando dei gemellaggi lanciato da Aiccre Fvg punta, infatti, a dar vita a collaborazioni destinate a durare nel tempo tra gli enti locali e il mondo dell’istruzione.

Il tutto nel nome dei valori europei e della promozione sempre più marcata del territorio regionale. “Per il 2021 abbiamo in ballo 30 mila euro di risorse", ha annunciato il presidente dell’associazione dei Comuni e delle Regioni d’Europa, Franco Brussa nell’illustrare i termini del concorso appena lanciato. "Vogliamo far nascere dei gemellaggi solidi tra i Comuni del Friuli Venezia Giulia e gli omologhi dell’Unione europea. Per questo abbiamo deciso di finanziare le singole candidature riconoscendo l’80 per cento delle spese sostenute, sino ad un tetto di 4 mila euro per cittadina".

"Vogliamo pure che gli scambi internazionali sorti negli anni passati non vengano cancellati o dimenticati. Per questo nel bando si parla di progetti nuovi ma anche di gemellaggi già esistenti che vanno rispolverati”.

Aicrre verrà incontro agli oneri sostenuti dai municipi per la logistica, eventi e pubblicazioni ma anche per trasporto e organizzazioni di veri e propri incontri tra le cittadinanze delle varie realtà.

“Il 2020 è stato un annus horribilis con enti costretti a restituire le sovvenzioni per la materiale impossibilità a realizzare i propri piani – ha concluso Brussa -. Il covid e il conseguente smart working non hanno certo aiutato. Ci siamo quindi resi conto dell’importanza di instaurare una forma di sostegno reciproco con la scuola, anche per trasformare il gemellaggio in una vera occasione di crescita culturale per i giovani. In graduatoria terremo in grande considerazione le idee che coinvolgano i plessi didattici del territorio”.

C’è tempo fino al prossimo 30 settembre per presentare le domande, mentre i progetti vincitori saranno resi noti a metà ottobre durante una cerimonia di premiazione.