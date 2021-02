Nuovo Codice etico per Fratelli d’Italia

“L’approvazione di un codice etico da parte di chi ha un ruolo pubblico è un atto fondamentale”. È quanto dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto, coordinatore regionale del Friuli Venezia Giulia per il partito, sulla approvazione del nuovo Codice di FdI.

“Questo importante passaggio della direzione nazionale - prosegue - non fa altro che confermare quanto in FVG stavamo già portando avanti, ossia la sottoscrizione di un nostro Codice etico accompagnato da una Carta dei valori per tutti gli iscritti al Partito in regione. Si tratta di un atto dovuto per un movimento che sta crescendo e vuole farlo nel migliore dei modi garantendo la trasparenza e il rispetto di regole in conformità a dei principi. Importante ancora che l’introduzione del Codice etico nell’ordinamento di Fratelli d’Italia sia stato confermato in modo incisivo dal presidente Giorgia Meloni - conclude il deputato".