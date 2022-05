Nuovo consiglio direttivo per Open Fvg

Si è svolta sabato 14 maggio a Monfalcone l’assemblea regionale del Movimento politico Open Fvg che aveva all’ordine del giorno l’elezione del nuovo direttivo. L’assemblea ha individuato Matteo Polo come Presidente, Loredana Panariti come Vicepresidente, Laura Marzi come Segretario, Alessio Gratton come Tesoriere e Sara Rosso come responsabile del tesseramento e della presenza di Open sul territorio regionale.

“Open Fvg è un movimento politico nato nel 2018 e formato da una rete di persone che attualmente non si riconoscono a pieno in nessun partito nazionale e che si impegnano a tenere aperto in Friuli Venezia Giulia uno spazio libero e democratico di discussione e di confronto. Ringrazio, dunque, Giulio Lauri, cofondatore e Presidente di Open Fvg dal 2018 per il lavoro fin qui svolto", ha detto Polo.

“Siamo progressisti e ci riconosciamo in un’idea di regione aperta all’innovazione e orientata al futuro. Crediamo, diversamente da altri, che sanità ed istruzione debbano essere pubbliche e di qualità. Che l’ambiente vada tutelato perché è ciò che di più caro una comunità possiede e che diritti civili ed umani vadano riconosciti a tutte e tutti", continua Polo.

“Pensiamo che politica significhi coinvolgimento dei cittadini nella vita democratica delle istituzioni pubbliche, per questo nelle prossime settimane saremo impegnati ad organizzare alcune iniziative di partecipazione a livello regionale che si terranno tra settembre ed ottobre, una delle quali sarà rivolta ai giovani e contiamo di organizzarla con il coinvolgimento di altri movimenti e associazioni appartenenti alla nostra stessa area politica".

“Non sfuggirà agli osservatori più attenti come in alcuni comuni della regione il centrosinistra si presenti alle elezioni amministrative unito. A Monfalcone, ad esempio, è stato riproposta l’iniziativa delle elezioni primarie per la scelta del candidato Sindaco del centrosinistra, che si sono rivelate ancora una volta uno strumento utile per dare la parola ai cittadini. Unità che con strategia diversa si è trovata a Cormons dove la candidata Sindaca, Elena Gasparin, si presenta con 4 liste a suo sostegno contro le 2 soltanto del Sindaco uscente. Costruire l’unità del centrosinistra sulla base di un programma concreto e attuabile è la sfida che abbiamo di fronte anche in vista delle elezioni regionali".

“Nel 2018 il risultato elettorale ci ha permesso di eleggere Furio Honsell come nostro rappresentante tra i banchi dell’opposizione, un risultato reso possibile dal lavoro di tantə volontarə, una persona che si è distinta per la costanza e la qualità del suo impegno al servizio dei cittadini di questa regione. Siamo convinti che solamente lavorando per allargare questa rete di persone saremo in grado di favorire politiche progressiste e di innovazione anche nella nostra regione. La campagna di adesioni per il 2022 è aperta, siamo raggiungibili tramite i canali social e sul nostro sito www.openfvg.it", conclude Polo.