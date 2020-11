Nuovo disegno di legge sul diritto allo studio in Fvg

"Molte delle numerose attività che l'amministrazione regionale mette a disposizione a supporto del sistema scolastico e universitario spesso non sono conosciute dai cittadini. Siamo convinti che collocando all'interno di uno stesso contenitore tutti gli interventi di sostegno del diritto allo studio e dando garanzia di continuità di programmazione su base triennale di tutta l'offerta formativa, potremo creare una filiera in grado di dare maggiori certezze a tutti gli studenti del Friuli Venezia Giulia".

Lo ha affermato l'assessore regionale all'Istruzione, Alessia Rosolen, durante l'illustrazione in VI Commissione del nuovo disegno di legge sul diritto allo studio, approvato recentemente dalla Giunta regionale.

"Con i suoi 46 articoli, il disegno di legge 113 introduce modifiche a due norme regionali (la 13/2018 e la 21/2014) che disciplinano gli interventi in materia di diritto allo studio e di potenziamento dell'offerta formativa delle scuole - precisa Rosolen -. I concetti chiave del provvedimento sono la creazione di una filiera del diritto allo studio, l'attualizzazione degli interventi in questo settore, la loro semplificazione amministrativa". L'Agenzia è stata rinominata Agenzia regionale per il diritto allo studio (Ardis) e le sono stati assegnati le decisioni sui libri in comodato (molta l'attenzione posta ai libri digitali), la Dote scuola (una misura di sostegno al reddito a favore dei nuclei familiari con figli studenti), i contributi per le spese di ospitalità di studenti delle scuole superiori di secondo grado presso le strutture accreditate, i finanziamenti per gli studenti delle scuole paritarie e, infine, la collaborazione con le Consulte provinciali degli studenti.



"Puntiamo poi a calibrare al meglio gli interventi sulla base di un sistema formativo in continua evoluzione. La diffusione del Coronavirus ci ha insegnato, infatti, quanto sia importante riuscire a prevedere le nuove necessità manifestate sia dalle famiglie che dai diversi istituti e dagli atenei. Su tutte - ha sottolineato l'assessore - l'esigenza di potenziare la rivoluzione digitale".

"Per questo abbiamo previsto la fornitura di testi in comodato gratuito anche in formato digitale, tenendo conto anche delle specificità degli alunni con disabilità. Inoltre - ha ricordato Rosolen - sosteniamo l'aggiornamento dei dispositivi di rete e degli strumenti tecnologici e informatici per la digitalizzazione e la didattica a distanza, prestando una particolare attenzione alle aree periferiche e montane del Friuli Venezia Giulia".

"Crediamo infine che attraverso questo provvedimento riusciremo a raggiungere un importante obiettivo di semplificazione a livello amministrativo. L'Ardis sarà chiamata infatti a dare seguito agli interventi riguardanti i libri in comodato, la 'Dote scuola' (una misura di sostegno al reddito a favore dei nuclei familiari con figli a scuola), i costi di ospitalità di studenti delle scuole secondarie di secondo grado presso le strutture accreditate, i contributi per gli studenti delle scuole paritarie e la collaborazione con le Consulte provinciali degli studenti".