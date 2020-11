Nuovo Dpcm, domande e risposte alle principali domande

Da venerdì 6 è entrato in vigore in tutta Italia il nuovo Dpcm del 3 novembre, che divide il Paese in tre zone - gialla, a rischio moderato, nella quale è inserito anche il Fvg, arancione e rossa, con restrizioni più stringenti - e prevede nuove limitazioni.

Una delle principali è il 'coprifuoco', ovvero il divieto di spostarsi di casa dalle 22 alle 5, salvo che per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. Ma quali sono questi motivi? E quando serve compilare l'autocertificazione (scaricabile qui)? Lo chiarisce il Governo, che ha pubblicato una lista delle principali domande e risposte sul proprio sito.

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare i propri movimenti. Dalle 22 alle 5, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà anche essere compilata sul momento, grazie ai moduli prestampati già in dotazione alle forze ddell'ordine. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Sono motivi di necessità l'assistenza ad anziani o malati, ricordando che sono categorie più vulnerabili e quindi vanno protette dai contatti il più possibile. I genitori separati possono raggiungere i figli minorenni.

È possibile ma fortemente sconsigliato lasciare i figli dai nonni, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

Le passeggiate e le uscite con i propri animali sono sempre consentite tra le 5 e le 22, non di notte.

Anche in Fvg sono vietati i mercatini di Natale. Si legge infatti che queste attività sono da assimilare alle fiere e non sono quindi consentite.