Nuovo Dpcm, il Governo pensa a una stretta dal 16 gennaio

Nei prossimi giorni, il Governo metterà a punto il nuovo Dpcm, che regolerà la nostra vita a partire dal 16 gennaio. I numeri confermano che la seconda ondata non è alle spalle e, anzi, la curva dei casi sta risalendo, mentre gli ospedali restano sotto pressione nella maggior parte delle regioni. L'Esecutivo punta, quindi, a correre ai ripari, mantenendo la maggior parte delle misure fin qui stabilite, con qualche modifica importante ma in chiave più restrittiva.

Tra le principali novità, suggerita dagli scienziati dell’Istituto superiore di Sanità e già condivisa dal Cts, c'è, infatti, la necessità di cambiare i parametri per la classificazione delle regioni. L'ipotesi è che, se in una settimana ci saranno più di 250 contagi ogni 100.000 abitanti, si andrà automaticamente in zona rossa. Un criterio che eviterà situazioni come quella del Veneto, rimasto sempre in giallo prima delle festività e ora alle prese con i numeri più pesanti a livello nazionale.

Sul nuovo Dpcm, lunedì il ministro della Salute Roberto Speranza e quello degli Affari regionali Francesco Boccia si confronteranno con i governatori, per limare ulteriormente i dettagli. "Con il sistema delle fasce teniamo il Paese in sicurezza ed evitiamo il lockdown", ha spiegato Boccia, confermando l'impostazione della mappa del rischio a colori.

Nello stesso incontro dovrebbe essere fissata anche la soglia per l’ingresso in fascia 'bianca' o 'verde', per il momento più un obiettivo a cui tendere che una concreta possibilità. Il parametro di riferimento potrebbe essere un Rt pari a 0,5, al quale si dovranno sommare anche altri criteri per fotografare una bassa circolazione del virus.

In base all’ultimo monitoraggio, la soglia di 250 casi ogni centomila vedrebbe un immediato declassamento solo del Veneto, dove il dato attualmente è di 454,31. Ma tra le osservate speciali c'è anche il Fvg, con un'incidenza di 205,39 casi ogni centomila nell'ultimo report, assieme a Emilia-Romagna (242,44), Bolzano (231,36) e le Marche (201). L’incidenza più bassa, invece, si registra in Toscana, con 78,95 casi ogni 100mila abitanti.

Tra le misure, si punta a mantenere alcune delle 'concessioni' introdotte con il Decreto Natale, ovvero la possibilità di spostarsi entro un raggio di 30 chilometri (ma non verso i capoluoghi) per chi vive nei comuni fino a 5mila abitanti in fascia arancione e le visite di massimo due persone in casa di parenti e amici in zona rossa.

Per i locali in zona gialla, sembra si andrà verso una conferma della chiusura alle 18, mentre il ministro dello sport Vincenzo Spadafora studierà con il Cts le linee guida per consentire un'eventuale riapertura di piscine e palestre, almeno per le lezioni individuali.