Nuovo Dpcm, Regioni in attesa di conoscere il proprio 'colore'

Dopo la lunga trattativa (e gli scontri tra Governo e Regioni) che ha portato questa notte alla firma sul nuovo Dpcm (in allegato), ora l’attesa è per conoscere di che colore saranno le varie Regioni, ovvero in quale fascia di rischio Covid saranno inserite in base alla valutazione calcolata su 21 parametri (tra i quali il numero dei casi sintomatici, i ricoveri, i casi nelle Rsa, la percentuale di tamponi positivi, il tempo medio tra sintomi e diagnosi, il numero di nuovi focolai e l’occupazione dei posti letto sulla base dell’effettiva disponibilità).

A quanto si apprende, l’Istituto Superiore di Sanità sta elaborando i dati aggiornati, per avere una fotografia quanto più prossima alla realtà attuale, e dovrebbe diffondere la sua valutazione questo pomeriggio, intorno alle 16.

Il Fvg, stando ai dati al momento a disposizione, dovrebbe poter rientrare tra le Regioni ‘verdi’, quelle cioè a più basso rischio. Sul nostro territorio, quindi, dovrebbero applicarsi solo le disposizioni nazionali previste dal Dpcm del 3 novembre e non ulteriori misure restrittive. Ma, naturalmente, bisognerà attendere le ultime valutazioni elaborate da Iss e Consiglio Superiore di Sanità.

A livello nazionale il Dpcm - in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre - prevede, in sintesi, limitazioni agli spostamenti da e verso le Regioni con elevati coefficienti di rischio e alla circolazione delle persone, in sostanza un ‘coprifuoco serale’, dalle 22 alle 5; per uscire in questa fascia oraria torna in vigore l'autocertificazione.

Restano in presenza i primi cicli scolastici, mentre per le scuole secondarie si andrà verso una didattica a distanza al 100%; stop anche ai concorsi; chiusura festiva e prefestiva dei centri commerciali; stop a musei e mostre; chiusura dei corner dedicati a giochi e scommesse e riduzione dall’80 al 50% della capienza dei mezzi pubblici locali.

Le misure via via più restrittive in base alla fascia di rischio saranno, invece, adottate con ordinanza del Ministro della salute d'intesa con le Regioni. E proprio su questo punto oggi si è aperta un'altra giornata di difficili mediazioni tra Roma e i territori.