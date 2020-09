Nuovo Dpcm, restano chiusi stadi e discoteche

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che proroga le misure anti-coronavirus fino al 7 ottobre. Tra le principali novità, la possibilità di ricongiungimento per le coppie internazionali anche per chi arriva da Paesi finora inseriti nella lista nera (ovvero Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia e Colombia), con autocertificazione che attesti che si andrà a vivere da qualcuno con cui si ha "una stabile relazione affettiva" e obbligo di rispettare la quarantena fiduciaria.

Per tutti gli altri Stati valgono le regole già in vigore: chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, al rientro deve sottoporsi obbligatoriamente al tampone, mentre chi proviene da Romania e Bulgaria deve stare in quarantena.

Resteranno, invece, chiusi stadi e discoteche, prorogando, quindi, le norme in vigore dal 16 agosto. Non cambia nulla anche per l’uso delle mascherine, obbligatorie nei luoghi chiusi e all'aperto dove non si può mantenere il distanziamento; resta il divieto di assembramento e si recepisce il limite di capienza all'80 per cento per i trasporti pubblici, concordato dopo l’incontro tra Governo e Regioni. Inoltre è allo studio un piano per ridurre l'uso del contante, possibile veicolo di contagio.