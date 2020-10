Nuovo Dpcm, Ziberna scrive al premier Conte

Critiche all’ultimo Dpcm arrivano anche da Gorizia, con il Sindaco Rodolfo Ziberna che ha scritto al premier Giuseppe Conte. “Fin dalla fase iniziale di questa terribile emergenza sanitaria, ho ritenuto essenziale mantenere uno stretto rapporto di collaborazione con le Istituzioni a tutti i livelli (Ministeri, Regione, Prefettura, Forze dell'Ordine, Azienda sanitaria e così via), nella piena consapevolezza che, in un momento così delicato, ogni polemica risulti fine a se stessa. Per tale ragione, in questi mesi non ho mai alimentato polemiche: comportamento, questo, che intendo adottare anche per il futuro”, si legge nella missiva.

“Avevo accolto con soddisfazione il Dpcm del 18 ottobre, in particolare dove riconosceva anche ai Sindaci il compito di sorvegliare le aree di possibili assembramenti all'interno del territorio. Con tutta onestà”, prosegue Ziberna, “mi auguravo che tale disposizione rappresentasse il primo passo verso un federalismo più spinto, capace di assegnare maggiori responsabilità a Regioni ed Enti Locali in relazione ai territori di competenza. Tutto ciò premesso, Signor Presidente, mi consenta di esprimere la mia più vivace perplessità e contrarietà alle disposizioni adottate nell'ultimo Dpcm (che rappresenta un evidente passo indietro in materia di autonomia dei Sindaci), con specifico riferimento alla chiusura indifferenziata, su tutto il territorio, delle palestre, delle piscine, dei cinema e dei teatri, dei bar e dei ristoranti dalle 18”.

“Posso assicurarLe, infatti, che a Gorizia prevale un forte senso di responsabilità sia da parte di chi fornisce sia da parte di chi fruisce di questi servizi... Le palestre cittadine e la piscina sono luoghi in cui, da subito, sono state adottate scrupolosamente tutte le disposizioni anti-Covid, tanto che in nessuno di questi siti, a oggi, è stata rilevata alcuna forma di contagio. Quanto alle altre categorie, imporre oggi ulteriori restrizioni alle attività significa mettere di fatto a rischio la loro riapertura domani, a emergenza conclusa. Gli esercenti non hanno bisogno di assistenzialismo, ma di continuare a lavorare e a far lavorare: il danno derivante dalla loro chiusura, infatti, non riguarda solo i diretti titolari o gestori, ma anche una filiera di soggetti ben più ampia”.

“Rivolgendomi a Lei, Signor Presidente, mi appello alla Sua ragionevolezza e al Suo buon senso affinché valuti l'opportunità di delegare a Regioni e Comuni (anche con la mediazione dell'Anci), nell'ambito di un percorso condiviso, l'assunzione autonoma delle decisioni relative all'applicazione delle normative di cui Le ho scritto: perché ogni situazione è un caso a sé stante e perché a realtà diverse devono necessariamente essere applicati interventi diversi e in base ad esse calibrati al fine di aumentare adeguatezza ed efficienza. Confidando Lei possa condividere le mie osservazioni facendole proprie in un nuovo, imminente Decreto, non mi rimane che auspicare che i contributi previsti a parziale sollievo del danno economico subito dagli operatori di cui sopra verranno erogati con effettivo tempismo”, conclude Ziberna.