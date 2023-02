Nuovo segretario comunale ad Azzano Decimo

Dall'1 febbraio ha preso servizio nel Comune di Azzano Decimo il nuovo segretario comunale, Loris Grando, che ha sostituito Massimo Pedron, in servizio dal 2017.

Laurea in giurisprudenza e figura con grande esperienza nella Pubblica Amministrazione, Grando ha lavorato in numerosi comuni tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, fra i quali San Vito al Tagliamento, Zoppola e San Stino di Livenza e ricoperto ruoli significativi e di coordinamento all’interno di organismi ed enti locali di rilievo.

“Ringrazio per il lavoro svolto il dottor Pedron che abbiamo salutato ufficialmente nell’ultimo consiglio comunale – afferma il sindaco, Massimo Piccini – e do il benvenuto al dottor Grando con il quale stiamo già costruendo un’ottima collaborazione. In un periodo nel quale c'è una scarsità di segretari comunali, siamo stati fortunati ad aver trovato nuovamente una figura di grande professionalità con la quale continuare il nostro percorso di mandato".