Nuovo segretario generale a Ronchi dei Legionari

“Sono felice di tornare in una città dove, in passato, ho maturato una bellissima esperienza professionale e dove ho molti amici e conoscenti”. Da ieri Giuseppe Manto è il nuovo segretario generale del Comune di Ronchi dei Legionari. Un gradito e importante ritorno.

Manto, classe 1968, aveva svolto la stessa mansione, con l'allora sindaco, Roberto Fontanot, dall'agosto del 2006 al marzo del 2014, occupandosi anche del Consorzio culturale. Era quindi approdato a Monfalcone, sino al 2016, quindi all'unione territoriale intercomunale del Friuli Centrale, è stato componente della delegazione per la contrattazione collettiva di comparto di primo livello della Regione, segretario generale a Gradisca e Romans d'Isonzo e, dall'ottobre del 2019, responsabile della segreteria convenzionata dei Comuni di Cervignano del Friuli e Terzo di Aquileia. Udinese, dopo la laurea in giurisprudenza conseguita all’Università di Bologna con una tesi in diritto costituzionale su “La seconda Camera Parlamentare come Camera delle Regioni”, ha conseguito, nel 1996, l’idoneità all’esercizio dell’attività di avvocato.

Nel 2005 ha maturato i requisiti per ricoprire sedi di segreteria generale in Comuni con una popolazione compresa tra 10.001 e 65 mila abitanti. Tra i precedenti incarichi professionali, figurano esperienze maturate in studi legali, alle dipendenze di amministrazioni comunali, mentre è stato segretario generale a Doberdò del Lago, Romans e Farra d’Isonzo e appunto Ronchi dei Legionari.

“Il segretario generale è una figura molto importante – ha detto il sindaco, Mauro Benvenuto – e sono contento che il dottor Manto, per la sua esperienza, competenza e professionalità, sia entrato nella nostra famiglia. Avrà una responsabilità di non poco conto, ma potrà contare sulla nostra massima fiducia e collaborazione. Nel contempo desidero anche ringraziare la dottoressa Rita Candotto per il lavoro svolto in questi anni e nei pochi mesi intercorsi dalla mia elezione ad oggi”.