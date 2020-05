Nuovo termoscanner al palazzo della Regione

"Uno strumento per lavorare in sicurezza, partendo da un controllo sicuro". Con questo presupposto il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, ha inaugurato oggi, nell'atrio dell'accesso principale al palazzo di piazza Oberdan 6, sede dell'Assemblea legislativa, una colonna termoscanner denominata Totem Face e offerta dalla ditta monfalconese Lynx che, d'ora in poi, permetterà di misurare la temperatura corporea a quanti vorranno entrare, prevedendo anche la sanificazione delle mani senza toccare alcun erogatore in quanto tutto avverrà tramite infrarossi.

Zanin è stato il primo a provare Totem Face, rilevando una temperatura di 36,4 gradi perfettamente in regola con le direttive per il contrasto alla pandemia Covid-19 che impongono a chi ha più di 37 gradi e mezzo di restare a casa e segnalare la cosa al servizio medico. "Ritengo questa donazione, che avviene da parte di una ditta regionale solitamente dedita a fare altro (opera da diversi anni nel campo dell'import-export con particolare riguardo al settore dell'orologeria), un anello di congiunzione importante tra le istituzioni e le imprese che vogliono ripartire dopo un forzato lockdown" ha commentato Zanin, ricordando come l'Aula non si sia mai fermata, "anzi ha lavorato approvando 5 leggi in due settimane perché consapevole che erano norme attese soprattutto proprio dalle aziende per rimettersi in moto".

"Abbiamo deciso di donare uno dei nostri totem al Consiglio regionale - ha spiegato uno dei soci della Lynx, Doriano Forza - quale simbolo di ripresa in sicurezza, interpretando così il desiderio delle persone di tornare a una vita di tutti i giorni, ma mantenendo alta l'attenzione su sanificazione e misurazione della temperatura. È un progetto fatto a più mani da quattro ditte di Udine, Trieste e Monfalcone, noi ne abbiamo tirate le fila ed è nato Totem Face".