Nuovo volto alla viabilità di Fiume Veneto

“Ieri è stata una giornata importante per il futuro di Fiume Veneto. A conclusione di un incontro tra il Presidente Massimiliano Fedriga, l'assessore regionale alle infrastrutture Graziano Pizzimenti, il consigliere regionale Simone Polesello, con il vicesindaco con delega alla viabilità Roberto Corai e l'assessore comunale al bilancio Michele Cieol, alla presenza degli uffici tecnici regionali si sono condivisi obiettivi, impegni, percorso e iter burocratici per dare un nuovo volto alla viabilità del capoluogo, con riflessi positivi anche per le frazioni.



Un’alternativa viaria esterna al paese, che riduca il traffico di attraversamento, dall’importanza strategica non solo per il Comune, ma per la stessa Regione Friuli Venezia Giulia che la inserirà nella pianificazione. Parallelamente sarà possibile finalmente attuare interventi di rigenerazione del centro abitato, per restituire ai cittadini, ai commercianti, alle associazioni vie e piazze con un arredo urbano a misura d’uomo e spazi non più soffocati dall’inquinamento, dal rumore e dai pericoli.



L’iter per progettare e realizzare opere di questo calibro, partendo da zero, non sarà breve - ci vorranno alcuni anni – tuttavia il lavoro di questa squadra e la raggiunta condivisione degli obiettivi, sia politici, che tecnici, sono passi in avanti fondamentali per raggiungere un risultato atteso da oltre quarant’anni.



Ringraziamo in particolare il Presidente Fedriga per la sensibilità che ha dimostrato nel cogliere l’importanza dell’obiettivo e per essersi impegnato in prima persona per contribuire a raggiungerlo”.