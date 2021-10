Obiettivo pensione fin dalla culla

La famiglia torna al centro della politica regionale. L’assessore Alessia Rosolen ha appena messo a punto, infatti, il disegno di legge con cui viene ridisegnato il sistema integrato delle politiche familiari. Le “Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità” sono già state approvate dalla giunta, ma sono criticate dall’opposizione in quanto non metterebbero in campo grandi novità, ma farebbero soltanto ordine sull’esistente. Rosolen vuole chiarire.

“Non si tratta soltanto – spiega l’assessore - di mettere ordine alle varie misure già esistenti. Il testo aggiunge interventi in tutti i settori che fanno capo alla Regione, abroga alcune norme e approva nel finanziamento quello che va restituito al nucleo familiare”. La nuova legge ricompone, infatti, in un testo unico gli strumenti previsti, selezionando quelli più efficaci e introducendo misure nuove. “Sono coinvolti – spiega l’assessore - i trasporti, l’edilizia sociale, la cultura, lo sport e il turismo. È stata costruita una norma quadro che riguarda anche il sostegno alla disabilità e l’istruzione, perché sia garantito il diritto allo studio dall’asilo all’università. Sono già stati assegnati all’Ardiss i compiti di erogare servizi agli studenti curando dettagliatamente gli aspetti agevolativi a favore dei giovani”. Vere novità sono la ‘dote famiglia’ e la ‘previdenza complementare’.



“Per tutto questo sistema – a sostegno della famiglia - dice Rosolen - la Regione ha investito 70 milioni di euro all’anno a partire dal 2022, una cifra notevole che è ripartita in 21 milioni per l’abbattimento delle rette, 25 milioni di euro per la dote famiglia e 22 milioni di euro al diritto allo studio. Per la previdenza complementare è previsto solo qualche milione di euro, in realtà. Quest’ultima, però, è un ulteriore segnale di attenzione alla famiglia. E’ fondamentale parlare di previdenza integrativa fin dai primi anni di vita di un figlio. Si tratta di un aiuto concreto, per costruire il futuro”.La ‘legge Famiglia’, come è già chiamata, è criticata anche perché è arrivata dopo il Family Act del governo. “Noi, in realtà, abbiamo aspettato – spiega l’assessore – che questo testo fosse approvato, proprio per poterlo integrare con risorse nostre. Puntiamo a misure economiche che riguardano tre componenti strettamente connessi tra loro: la famiglia, le politiche giovanili e le pari opportunità. Il disegno di legge abroga quattro leggi regionali e due disposizioni normative che avevano trovato applicazione attraverso le leggi finanziarie, ma non si limita alla semplificazione normativa. Anzi indica quali sono gli strumenti prioritari sui quali agire”.

Non basta il denaro per far nascere più bambini

“Abbiamo aspettato questo ddl sulla famiglia tre anni – dice la consigliera regionale del Pd, Chiara Da Giau -. Un’azione era già stata proposta, quando si è insediata la giunta Fedriga. Quindi, non si tratta di un progetto innovativo. E’ semplicemente la summa di tutte le misure già esistenti”. La novità, continua la consigliera, sta nel fatto che “è stato raggruppato quanto c’è già. Ma aver riunito in un’unica legge tutte le misure per la famiglia, comunali, regionali e nazionali, semplificare l’iter burocratico e agevolare i cittadini che potrebbero avere un unico interlocutore, per chiedere bonus e quant’altro, è già un passo avanti. Sono, quindi, favorevole in linea in principio, anche se esiste già un assegno unico nazionale”.

Per quanto riguarda le misure messe in campo, che hanno un valore complessivo stimato in 70 milioni di euro, non sono una novità per De Giau. “In realtà – spiega la consigliera -, non sono soldi freschi, ma quelli che erano già stati stanziati. L’unica novità sono i 100 euro a famiglia all’anno, che vanno a complementare l’assegno unico nazionale”.

La questione, però, è un’altra. “Non sono i soldi che fanno raggiungere l’obiettivo natalità – conclude De Giau -, ma l’attrattività del territorio e l’idea rassicurante di poter costruire un futuro. La propensione a fare bambini e a mettere su famiglia non è data di certo dal reddito”.



Più del bonus bebè servono nuovi asili

Anche per il consigliere regionale del Patto per l’autonomia, Massimo Moretuzzo, il disegno di legge dell’assessore Rosolen non presenta grandi novità. “Si tratta, piuttosto – spiega Moretuzzo -, di un riordino delle norme già esistenti. Sicuramente positivo, ma non sufficiente. Quando si parla di famiglia sarebbe più importante offrire servizi. I soldi non fanno la vera differenza”. Visto il loro numero esiguo, per Moretuzzo sarebbe più importante aprire nuovi asili nido.

“Se penso – spiega il consigliere – che nella zona industriale udinese, nonostante tutte le persone che ci lavorano ogni giorno, non c’è neanche un asilo il problema è evidente. E’ più importante per un genitore avere a disposizione un luogo sicuro dove lasciare il bambino, quando è al lavoro, piuttosto che poter usufruire del bonus bebè. E sarebbe utile anche avere altre comodità sul territorio, vicino a casa, piuttosto che aumentare la capacità di spesa della famiglia”. Fondamentali sono servizi come i trasporti, per fare solo un esempio. “Bisogna rivedere – conclude Moretuzzo – assolutamente il sistema dei trasporti. E ripensare a tutti quei sostegni, tra i quali ci sono sicuramente anche gli asili, ma non solo, per incentivare e sostenere l’occupazione femminile”.