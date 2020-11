Oggi la nuova ordinanza Fvg, una stretta che si preannuncia 'leggera'

E' attesa per oggi la nuova ordinanza dal Fvg che, a quanto si preannuncia, darà una nuova 'leggera' stretta alle misure di contenimento della pandemia, per cercare di tenere sotto controllo i numeri dei contagi e dei ricoveri, senza pesare troppo sul tessuto economico.

Il testo che firmerà Massimiliano Fedriga è stato in larga misura scritto 'a sei mani', d'intesa cioè con il governatore del Veneto, Luca Zaia, e con il Presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Martedì, dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il friulano Silvio Brusaferro, era arrivato un invito ad adottare in via preventiva misure più stringenti, per evitare un peggioramento dello stato di rischio che, in ogni caso, al momento resta 'moderato' per tutte e tre le Regioni anche se, con un indice Rt superiore a 1,5, è sufficiente che anche un solo parametro tra i 21 indicati dalla Cabina di Regia superi la soglia critica perchè i tre territori possano 'cambiare' colore, passando direttamente dal giallo attuale al rosso.

Proprio per evitare peggioramenti, i tre Presidenti hanno concordato una linea che, a quanto trapela, prevede l’obbligo di consumazione seduti nei locali, probabilmente a partire dalle 15, evitando possibili occasioni di assembramento. Le chiusure nel weekend dovrebbero poi essere estese anche ai 'parchi commerciali' che, a differenza dei 'centri commerciali' non sono stati considerati nel Dpcm nazionale.

Non dovrebbero esserci, invece, divieti agli spostamenti al di fuori del proprio comune di residenza nè modifiche agli orari attualmente in vigore per bar e ristoranti.

Nel frattempo, slitta a venerdì la nuova valutazione dei dati a livello nazionale. Al momento la posizione del Governo, ribadita da più esponenti dell'Esecutivo giallorosso anche nelle ultime ore, è quella di mantenere lo schema della 'mappa', escludendo, quindi, nuove misure di carattere nazionale, ma agendo a livello regionale, con ordinanze del Ministro della Salute che, in settimana, aveva già previsto l'ingresso nell'area arancione di Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria, mentre entra nell'area rossa la Provincia Autonoma di Bolzano.

In base al nuovo report, però, non è escluso che altre Regioni possano cambiare colore o, come suggerito dall'Iss, decidano di adottare misure più rigorose di quelle nazionali. Restano, poi, da sciogliere il 'nodo' della Campania, dove il Governo ha inviato gli ispettori, in particolare negli ospedali, per avere un quadro più chiaro della situazione, e della Calabria, dopo il caso scoppiato attorno alla nomina del nuovo commissario alla sanità Giuseppe Zuccatelli.