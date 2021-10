Ok a cinema e teatri al cento per cento, discoteche al 50 per cento

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che aumenta, da lunedì 11 ottobre, le capienze nei luoghi di cultura e sport e consente la riapertura delle discoteche.

A quanto si apprende, il via libera è arrivato all'unanimità, dopo gli screzi delle scorse giornate tra Esecutivo e Lega. Merito anche del confronto di un'ora tra il premier Mario Draghi e Matteo Salvini che ha permesso di chiarire le 'divergenze' sul decreto fiscale.

Teatri, cinema, concerti. In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, la capienza consentita è del 100 per cento sia all’aperto sia al chiuso. Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde Covid-19.

Musei. Nelle strutture museali (dove la capienza è portata al cento per cento) è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro.

Sport. La capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso.

Discoteche. La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria.

Sanzioni. In caso di violazione delle regole su capienza e Green Pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione.

Il Presidente Massimiliano Fedriga esprime soddisfazione per le maggiori aperture delle attività più colpite durante la pandemia, in particolar modo in riferimento alla capienza di cinema, stadi e discoteche. Una decisone in linea con quanto la Regione Friuli Venezia Giulia aveva già portato all’attenzione del Governo.

Il ministro della Salute Roberto Speranza aveva anticipato in mattinata che "le aperture sono e saranno graduali e sono possibili grazie alla campagna vaccinale". Era stato il Cts a suggerire una capienza massima per le discoteche al 35% al chiuso e al 50% all’aperto ma il Governo ha deciso di andare verso un allentamento anche per andare incontro alle richieste dei gestori.

CONTROLLO DEL GREEN PASS. Per "esigenze organizzative" il datore di lavoro potrà chiedere di verificare il possesso del Green Pass in anticipo rispetto all'inizio del turno di lavoro. Lo prevede la bozza del decreto che aumenta le capienze. "In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro - si legge - i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni sul Green Pass con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative".