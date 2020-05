Ok al protocollo delle Regioni. Lunedì si parte

"Le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, presentate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono state condivise dal Governo". Ne dà notizia il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al termine di un confronto tra i presidenti e l'Esecutivo nazionale.

"Un ottimo risultato - commenta Fedriga - che dà ragione al lavoro svolto dalla Conferenza in vista della ripartenza programmata per lunedì. Sono misure di buon senso e applicabili", chiosa il presidente, che aveva più volte evidenziato come le linee guida stilate da Inail e Iss non fossero 'praticabili'.

"Il nuovo decreto (al momento ancora in discussione nel Consiglio dei Ministri, ndr), in particolare, affida alle Regioni la scelta concreta di cosa aprire sulla base dei dati epidemiologici e sanitari quotidianamente monitorati", spiega Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni. "Il Governo ha chiesto di uniformare le linee guida per la riapertura sicura delle attività, da cui far discendere i protocolli regionali. In poche ore lo abbiamo fatto, superando il rischio sia di regole disomogenee, sia di dubbi interpretativi rispetto ai nuovi criteri formulati dal Comitato tecnico scientifico nazionale (che subentrano al precedente documento di Inail e Istituto superiore di sanità). Questo è molto importante per dare certezze agli operatori economici".

Per tutte le informazioni su chi potrà aprire dal 18 maggio in Friuli Venezia Giulia e con quali modalità, si attende la conferenza stampa del governatore Fedriga, in programma sabato 16 alle 11 nel Palazzo della Regione a Trieste.

Sempre sabato è prevista anche una conferenza del premier Giuseppe Conte, per i contenuti del nuovo Dpcm che chiarirà alcuni aspetti del decreto. In particolare, dal 3 giugno dovrebbe essere consentita la mobilità tra regioni. Dal 18 maggio, invece, cadranno tutti i limiti di mobilità all'interno dei confini regionali (salvo, ovviamente, per chi è in quarantena, che dovrà rimanere obbligatoriamente in casa). Non dovrebbe, quindi, essere più necessaria l'autocertificazione per gli spostamenti.