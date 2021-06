Ok al Testo unico per la tutela delle donne vittime di violenza

Il Comitato ristretto della III Commissione consiliare, presieduta da Ivo Moras (Lega), ha licenziato in maniera condivisa la nuova versione della proposta di legge 127, battezzata Testo unico degli interventi per la tutela delle donne vittime di violenza. L'iter prevede ora l'audizione di alcuni portatori di interesse (già fissata per la data del 17 giugno) e la valutazione immediatamente successiva da parte della III Commissione al completo (21 giugno) per poi pervenire al passaggio conclusivo in aula, auspicato entro fine luglio, per l'espressione del parere da parte dell'Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia.

Nessuna contrarietà, ma anzi una serie di interventi all'insegna dell'apprezzamento trasversale, davanti al documento elaborato e completato dalla consigliera forzista Mara Piccin (già prima firmataria, insieme ai colleghi di partito Giuseppe Nicoli e Franco Mattiussi, della pdl 127 che è stata utilizzata come testo base) insieme alla direzione competente.

Una norma integrata e modificata, tuttavia, tenendo conto anche delle istanze contenute nella pdl 6 di iniziativa pentastellata (Norme per la promozione della cultura dell'inviolabilità e per il contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione), avanzata da Ilaria Dal Zovo insieme agli altri consiglieri del M5S. "L'obiettivo - ha ripetuto Moras - era ed è quello di pervenire a una norma quanto più aggiornata e condivisa possibile".

A Piccin il compito di illustrare nel dettaglio la nuova pdl 127 (gli articoli sono saliti a 25), così come "rimodulata, talvolta riscritta e integrata, sia nei principi che nei singoli articoli, tenendo conto del lavoro svolto dalla collega Dal Zovo, ma anche attingendo a un valore aggiunto come quello costituito da altre normative regionali fatte bene. Ovviamente, la proposta non va intesa come scolpita sulla pietra - ha aggiunto - ma, altresì, come una valida base di partenza che potremo eventualmente migliorare".

Esplicito il ringraziamento espresso da Dal Zovo, evidenziando il fatto che "benché il titolo sia rimasto incentrato sulle donne vittime di violenza, l'articolato ha comunque recepito i nostri temi, principi e azioni sulle discriminazioni legate all'orientamento sessuale. C'è tutto quello che doveva essere presente - ha sottolineato - e mi soddisfa, anche se tutto è perfezionabile. Forse, si potrebbe solo riprendere la clausola valutativa".

Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) ha puntualizzato che "non avrei potuto immaginare esito più rapido e comprensivo", mentre Edy Morandini (Progetto Fvg/Ar) ha parlato di "legge molto valida che attende l'apporto di tutte le forze politiche".

La dem Mariagrazia Santoro, dal canto suo, ha elogiato "un lavoro molto positivo e comprensivo di tematiche in passato, purtroppo, assenti. In merito al testo da me inoltrato per modificare l'articolo 1, si trattava solo di un contributo espresso prima di conoscere il mirabile lavoro svolto da Piccin e Dal Zovo con questo livello di condivisione - ha voluto rimarcare - e che, quindi, forse è da ritenersi ormai superato. Ovviamente, se dovesse contenere ulteriori elementi utili, ben venga il loro recepimento".