Ok all'intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano

La V Commissione consiliare, presieduta da Diego Bernardis (Lega), ha espresso parere favorevole a maggioranza (unica astensione quella del civico Tiziano Centis) al disegno di legge 189 "Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome".

La norma da cinque articoli diventerà ora oggetto dell'esame finale da parte dell'Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia nella seduta fissata per mercoledì 1 febbraio. In tale circostanza, il relatore unico davanti all'Aula sarà lo stesso Bernardis che, in precedenza, aveva anticipato come il punto all'ordine del giorno richiedesse una semplice ratifica in quanto in dicembre la Commissione aveva precedentemente concesso il via libera alla Giunta che, a sua volta, ha deliberato e infine depositato il ddl 189.

Poche parole anche da parte dell'assessore regionale ad Autonomie locali e Funzione pubblica, Pierpaolo Roberti, che si è limitato a ricordare come "su questo testo sia già pervenuta l'intesa da parte delle Regioni diventando, quindi, ormai immutabile".

Attraverso tale provvedimento, dunque, la Regione Fvg riconosce la legittimità dell'intesa per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritta a Monza il 6 dicembre scorso da tutte le Regioni e le Province autonome alla presenza del presidente della Repubblica, quale strumento di valorizzazione territoriale per rinnovare il Patto di collaborazione nell'osservanza dei principi fondamentali di unità e indivisibilità, nonché del riconoscimento delle autonomie territoriali e della loro promozione.

Il preambolo dell'intesa prevede l'adozione di ogni utile iniziativa per il riconoscimento costituzionale e legislativo della Conferenza, organo della Repubblica in funzione propositiva e consultiva alla formazione delle leggi e delle altre normative statali nelle materie di interesse regionale. La Conferenza, dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile, costituisce l'organismo comune deputato a elaborare e definire gli accordi, le posizioni e le forme di coordinamento per il migliore esercizio delle funzioni.