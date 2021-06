Ok alla conferma di Seganti e Di Pasquale

La Giunta per le nomine presieduta da Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, ha espresso parere favorevole alla conferma di Federica Seganti alle redini del Consiglio di amministrazione della società Friulia, di cui la Regione detiene il 78,4% di capitale, e di Anna Di Pasquale quale amministratore unico di Autostrade Alto Adriatico, società in house il cui 67% delle azioni è della Regione.

"La presidente Seganti - ha detto l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli - intende proseguire nel percorso di sostegno elastico alle imprese del Fvg, non solo verso le grandi, ma anzi in particolare per le piccole e piccolissime, ad esempio con il microcredito e altri strumenti ad hoc. Ritenuta importante anche la collaborazione con Finest per l'internazionalizzazione delle aziende".

La votazione della Giunta per le nomine ha visto il consenso dei consiglieri, a parte l'astensione di Chiara Da Giau (Pd), Furio Honsell (Open Fvg), Massimo Moretuzzo (Patto) e Tiziano Centis (Cittadini).

"Sulla riconferma della Di Pasquale - ha spiegato sempre l'assessore Zilli - c'è l'intesa con la Regione Veneto, con cui abbiamo istituito la società Autostrade Alto Adriatico ad aprile 2018, che è sottoposta al controllo congiunto delle nostre amministrazioni attraverso uno specifico Comitato di coordinamento. Compito dell'amministratore unico della Newco è supportare l'obiettivo strategico di arrivare alla stipula della convenzione di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali, oggi affidate ad Autovie Venete".

La votazione della Giunta per le nomine ha registrato l'astensione ancora di Centis, Moretuzzo e Honsell, favorevoli tutti gli altri.