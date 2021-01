Ok allo sconto carburanti, la Giustizia Ue dà ragione al Fvg

La Corte di Giustizia europea ha respinto il ricorso della Commissione Ue per la violazione della Direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, con il quale chiedeva all’Italia di abbandonare il regime agevolato sui carburanti applicato in Friuli Venezia Giulia.

Secondo i giudici di Lussemburgo, Bruxelles non ha potuto dimostrare che l'Italia abbia istituito una riduzione delle accise sotto forma di rimborso dell'imposta versata.

Come anticipato la scorsa estate, l'organo ha deciso di seguire le indicazioni dell’avvocato generale, Jean Richard De La Tour, che aveva analizzato gli elementi di prova forniti alla Corte osservando come la riduzione del prezzo alla pompa, di fatto, non costituisse una riduzione delle aliquote d’accisa.

Secondo quanto riportato dall'avvocato già il 16 luglio, l’armonizzazione parziale dei livelli di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità effettuata dalla direttiva 2003/96 deve essere conciliata con la necessità di lasciare agli Stati membri la flessibilità necessaria per definire e attuare politiche adeguate al loro contesto nazionale.

La vicenda giudiziaria. Nel 1996 il Consiglio aveva autorizzato l'Italia ad applicare una riduzione dell'aliquota di accisa sulla benzina acquistata in Friuli Venezia Giulia, per contrastare la prassi di rifornirsi in Slovenia. La Commissione ha quindi proposto un ricorso per inadempimento, quando i residenti hanno continuato a beneficiare dello sconto anche dopo la scadenza dell'autorizzazione, il 31 dicembre 2006. La direttiva per i prodotti energetici stabilisce infatti aliquote di accisa minime e le eccezioni sono possibili soltanto se autorizzate.

L'Italia ha però sostenuto che sarebbe impossibile ricondurre in modo oggettivo il contributo controverso alla componente accisa del prezzo dei carburanti in una regione caratterizzata dalla mancanza di infrastrutture.

"Esprimiamo grande soddisfazione per la sentenza della Corte di giustizia Ue che, rigettando il ricorso della Commissione europea, oggi ha stabilito che lo sconto sul prezzo dei carburanti per i residenti della nostra Regione non comporti una violazione della direttiva europea sulla tassazione dell'energia. È la dimostrazione che la Regione si è mossa sempre nel rispetto delle normative vigenti, tutelando al contempo i cittadini del Friuli Venezia Giulia". Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, subito dopo la diffusione della decisione presa dalla Corte di Giustizia.

"Si tratta di una notizia importante - ha aggiunto - soprattutto alla luce delle forti difficoltà che le famiglie e le attività economiche stanno ancora affrontando a causa della pandemia".

Soddisfatto anche l'assessore regionale Fabio Scoccimarro che su twitter commenta: "Il Friuli Venezia Giulia e l'Italia vincono in Europa. La Commissione ha confermato che il nostro sconto carburanti non viola la normativa europea, crea un evidente vantaggio ambientale, risparmio per i concittadini, fa respirare il settore e le tasse restano sul territorio".

"C'è un giudice in Lussemburgo che decide secondo diritto e con equilibrio, e che oggi tacita nei fatti le demonizzazioni dei sovranisti italiani ed europei". Lo afferma il membro della commissione Paritetica Stato-Regione Fvg Salvatore Spitaleri, commentando la decisione della Corte di Giustizia europea. "Si stabilisce un principio importante: gli Stati nazionali (e le Regioni) possono, se applicano con studio e senza supponenza le norme europee, rispondere alle esigenze dei territori più fragili, secondo un principio di responsabilità, ossia con riferimento agli equilibri di bilancio complessivi".

"Nessuno oggi rivendichi primati o annunci vittorie - ammonisce Spitaleri - perché il nodo centrale rimane sempre la necessità di una più forte sinergia e solidarietà tra Regioni, Stati e Unione Europea. Solo così affronteremo le fragilità che anche la pandemia globale rischia di acuire". Il membro "paritetico" evidenzia inoltre "proprio nell’ambito della solidarietà europea, l’importante sostegno offerto dalla Spagna a sostegno delle ragioni italiane".