Oltre un milione per opere di manutenzione idraulica

Gli interventi di manutenzione idraulica necessari per scongiurare l'intasamento della rete minore dei corsi d'acqua nei bacini idrografici del torrente Torre, del fiume Natisone e del torrente Corno, che erano stati definiti dalla Regione lo scorso anno, potranno finalmente essere eseguiti.

Lo rende noto l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, il quale ha portato all'approvazione della Giunta regionale un provvedimento atto a distribuire oltre un milione e 227 mila euro tra il Consorzio di bonifica della pianura friulana e i Comuni interessati, per consentire l'esecuzione degli interventi stabiliti.

Il programma di manutenzione idraulica era stato approvato dalla Regione nel 2019, ma soltanto di recente l'Autorità di distretto ha ricevuto dal Ministero per l'ambiente i fondi richiesti e necessari.

La norma in vigore, prevede infatti che la Regione stipuli accordi attuativi con l'Autorità di distretto secondo uno schema che dev'essere approvato dalla Giunta, alla quale spetta la facoltà di autorizzare il Governatore o l'assessore competente alla stipula degli stessi.

Un iter complesso, commenta l'assessore Scoccimarro, per interventi segnalati dai Comuni, senza i quali diverse aree del Friuli rischiano di essere sommerse dalle acque alluvionali in caso di precipitazioni piovose abbondanti.

Il provvedimento della Regione, prevede l'assegnazione di 544 mila euro al Consorzio di bonifica della pianura friulana, per l'esecuzione di lavori di manutenzione sul reticolo di canali che interessa l'idrovora di Spinedo, in Comune di Ronchis; gli altri 683 mila euro, saranno distribuiti tra i Comuni di Udine, Cividale del Friuli, Codroipo, Manzano, San Giovanni al Natisone, Pozzuolo, Lestizza, Mortegliano, Latisana, Palazzolo dello Stella, Cervignano, San Giorgio di Nogaro, che ricadono nei bacini idrografici del Torre, del Natisone e del Corno, per l'effettuazione dei lavori programmati.