Online il nuovo sito del Comune di Tavagnacco

Il nuovo sito web di Tavagnacco ripensa l’approccio della Pubblica Amministrazione verso il cittadino, mettendo a disposizione uno strumento agile, intuitivo e fresco nella sua nuova veste grafica. La scelta di un nuovo sito web parte dalla necessità di trovare una forma di dialogo tra cittadini, imprese e Comune che sia agile ed efficace, conforme alla visione europea del digital first e che orienta la PA a far sì che l’accesso ai servizi sia prima di tutto a portata di click.

Nella ricerca di un portale sostenibile e di qualità è stata adottata la logica del riuso, individuando una soluzione già precedentemente sviluppata ed inserita con licenza aperta nel catalogo nazionale degli applicativi per la PA.

La filosofia open e l’attenzione ai dati che accompagnano Tavagnacco fin dai suoi primi passi quale “Comune digitale”, sono elementi che si rispecchiano anche nel nuovo sito web che ospita una sezione dedicata ai dati aperti a disposizione dell’intera comunità. La fresca e rinnovata veste grafica, nonché la struttura modulare del portale, favoriscono la semplicità nell’utilizzo e nella ricerca di informazioni, due aspetti immediatamente tangibili della rispondenza del sito alle Linee Guida nazionali di design dei servizi della PA. Questo strumento infatti nasce da un progetto degli sviluppatori OpenContent in sinergia con l’Agenzia per l’Italia Digitale e il Team per la Trasformazione Digitale, al fine di modellare uno strumento al passo con i tempi ed in continuo miglioramento, pronto a raggiungere gli obiettivi della strategia per la trasformazione digitale italiana ed europea.

"È la prima tappa di un percorso di digitalizzazione - commenta l’Assessore Giulia Del Fabbro - pensato su misura per il nostro Comune. Il primo passo è l’analisi dei servizi e la ristrutturazione del sito web, obiettivo che ha impegnato in questi ultimi mesi un team dinamico e tinto a prevalenza di rosa (sia nella sua componente interna che esterna), che ringraziamo doverosamente per l’intenso e costante lavoro".

Il risultato è una piattaforma che permette al cittadino di usufruire di prenotazioni online, di avere a portata di mano le ultime novità e gli eventi sul territorio, nonché le informazioni sulle emergenze e gli avvisi di allerta emanati dalla Protezione Civile regionale. A breve, inoltre, la piattaforma sarà arricchita di ulteriori funzionalità, a partire dall’identità digitale, dal pagamento di servizi e tasse senza dover accedere agli uffici comunali, e il nuovo sistema di segnalazioni online.

"Sono molto contento perché il nuovo sito favorisce l’innovazione anche nel modo di lavorare all’interno del Municipio", afferma il Sindaco di Tavagnacco, Moreno Lirutti. "Ringrazio per questo il personale di tutti i servizi, il comitato web ed in particolare la dott.ssa Marta Mastronardi, Roberto De Lorenzi e Fabiola Cudicini che si sono concentrati su questo progetto lavorando in modo trasversale, con tutte le unità operative, e l’assessore Giulia Del Fabbro. Sempre all’interno dei progetti d’innovazione procede l’analisi dei processi dell’Ente che continuerà dopo la pausa estiva con la restituzione e il ripensamento dei processi più in difficoltà".

Il portale è un luogo vivo in cui il dialogo tra cittadini, associazioni, imprese ed Amministrazione comunale crescerà nel tempo non solo grazie ai suoi prossimi sviluppi, ma anche con il prezioso contributo dei suoi utilizzatori. Per segnalazioni e suggerimenti vi invitiamo ad inviare una mail a social@comune.tavagnacco.ud.it.