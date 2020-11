Operatori contagiati al Cara, Bernardis all'attacco

“L’intempestiva chiusura del Cara di Gradisca ha facilitato la diffusione del contagio fra gli stessi incolpevoli lavoratori, la responsabilità di questa vicenda ricade sulle spalle del sindaco Linda Tomasinsig che ha affrontato la questione in maniera ideologica. Se avesse ascoltato gli appelli del sottoscritto a dichiarare Zona Rossa la Struttura di Accoglienza si sarebbero potuti evitare numerosi contagi e situazioni di pericolo. Prima che sia troppo tardi, il sindaco segua l’esempio di altri primi cittadini, fra cui Pietro Fontanini, che, per tutelare la salute dei propri concittadini e degli ospiti stessi, hanno limitato le uscite dei richiedenti asilo dai centri di accoglienza”.

Questo il commento del consigliere regionale Diego Bernardis, il quale a più riprese ha segnalato situazioni di potenziale pericolo per i cittadini di Gradisca di Isonzo, del territorio goriziano e per i lavoratori e gli ospiti della Struttura di Accoglienza, a causa dei frequenti spostamenti incontrollati dei richiedenti asilo poi risultati positivi al Covid-19.

In particolare Diego Bernardis aggiunge: “Mi domando come mai le proposte sensate fatte dal sottoscritto, sia questa estate ma anche recentemente, non hanno trovato subito la giusta risposta ma anzi sono state tacciate di essere strumentali da una certa parte della sinistra provinciale e regionale. Il sindaco Tomasinsig, di concerto con la prefettura di Gorizia, dichiari quanto prima Zona Rossa il Cara di Gradisca di Isonzo. Non si capisce perché le regole per evitare la diffusione del contagio dovrebbero valere solo per gli italiani mentre a questi richiedenti asilo è sempre tutto concesso”.

“Al sindaco chiedo: come sta tutelando la salute dei cittadini ed è a conoscenza delle numerose segnalazioni che riportano che dei richiedenti asilo escono di nascosto dalla struttura? Venga dichiarata Zona Rossa e si metta una pezza a un’incresciosa quanto pericolosa situazione che un atteggiamento di inerzia ha contribuito a creare. Il mio pensiero – conclude il consigliere regionale Diego Bernardis - va a tutti coloro che si trovano in difficoltà perché contagiati, ma non sono pochi i dubbi sul fatto che si sarebbero potuti evitare nuovi contagi nella comunità di Gradisca d’Isonzo e nel Cara se fossero state adottate misure di controllo per tempo come avevo segnalato”.