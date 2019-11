Opere e risorse per la sicurezza idraulica di Pordenone

"Nei prossimi giorni convocheremo un tavolo operativo ad hoc per capire quali sono le ulteriori opere da fare e i soldi che servono per garantire la sicurezza idraulica di Pordenone". Lo hanno annunciato in una nota congiunta il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, il vicepresidente e delegato alla protezione civile, Riccardo Riccardi, e il sindaco Alessandro Ciriani. Al tavolo parteciperanno gli stessi vertici di Regione, Comune e protezione civile pordenonese.

La notizia è stata data durante un vertice-lampo al parcheggio della fiera di Pordenone dove Fedriga e Riccardi sono atterrati in elicottero - dopo aver supervisionato il territorio cittadino interessato all’allerta meteo - per incontrare appunto il sindaco Ciriani, l’assessore Emanuele Loperfido e una delegazione della protezione civile cittadina. "Ringrazio Fedriga e Riccardi – ha aggiunto Ciriani - per la massima attenzione a Pordenone, la disponibilità a individuare le opere necessarie, complementari a quelli esistenti, e mettere le risorse".