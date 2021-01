Orari degli uffici postali, si lavora per risolvere le criticità

L'Anci del Friuli Venezia Giulia sta portando avanti da mesi un'interlocuzione con Poste Italiane per la risoluzione di molte criticità che, con una difficile situazione conseguente all'emergenza sanitaria nazionale, rimangono ancora insolute.



Partendo da questa premessa, il capogruppo regionale dei Cittadini Tiziano Centis, in una nota, sollecita un intervento della Regione Friuli Venezia Giulia al fianco di Anci per sostenere con ancora più forza la necessità di intervento.



In particolare l'attenzione è rivolta agli orari degli uffici postali: "Attualmente - spiega Centis - diversi sindaci stanno segnalando i disservizi che si sono generati in relazione alla diminuzione degli orari di apertura degli uffici postali. Ciò genera lunghe code che, proprio in questo periodo freddo, costituiscono un problema serio per gli utenti che hanno necessità di usufruire dei servizi postali".





"Come segnala Anci - prosegue il consigliere - purtroppo ancora oggi ci sono uffici che aprono una sola volta alla settimana e sono decine gli sportelli che nel complesso hanno prodotto migliaia di ore in meno di servizio al mese. Tutto ciò non aiuta certo la lotta alla diffusione del contagio perché tenendo aperto meno giorni è chiaro che negli orari di apertura si concentra un maggior numero di persone che sarebbe meglio fosse diluito in un tempo maggiore, consentendo un maggior rispetto delle distanze e la protezione dai rischi del contagio".

Secondo Centis, serve un'azione decisa anche da parte della Regione Fvg: "Già nel dicembre scorso avevo proposto un ordine del giorno, accolto dalla giunta regionale, per affiancare Anci nella richiesta di riaprire gli uffici postali periferici. Ora serve un'ulteriore spinta per assicurare a tutti i cittadini orari di apertura più ampi e diminuire così i disservizi".