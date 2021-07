Ordinanza sul campo nomadi, la politica udinese si divide

L’ordinanza del Sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che dispone la pulizia e la recinzione del campo nomadi di via Monte Sei Busi divide la politica cittadina. “La trovata del recinto per il campo nomadi è l’arma di distrazione ideale per allontanare i riflettori dal caso mense. E’ un’iniziativa a freddo utile a esibire un inutile pugno duro, riaprire il solito fronte anti-rom e riattizzare polemiche strumentali. Non ci caschiamo: per noi rimane prioritaria sul tavolo la richiesta di chiarezza politica sulle mense e la convocazione di un Consiglio comunale straordinario. E in ogni caso abbiamo buona memoria e a Fontanini che chiede un tavolo con la prefettura ricordiamo che 3 anni fa il suo assessore con delega alla sicurezza dichiarava che avrebbe chiuso il campo di via Monte Sei Busi. Ormai è tardi per prendersela con le passate amministrazioni”. Lo afferma la consigliera comunale di Udine Eleonora Meloni (Pd).

“Recintare e ripulire il campo nomadi significa tutelare la salute pubblica e restituire decoro e ordine a un’area che versa in condizioni inaccettabili”, commenta Marco Valentini, capogruppo di Autonomia Responsabile in consiglio comunale. “Se l’ex sindaco Furio Honsell intende avviare la consueta crociata ideologica è libero di farlo”.

“Ci sono un paio di precisazioni importanti”, continua Valentini. “La prima: la richiesta di perimetrare l’area arriva dall’Azienda Sanitaria. L’obiettivo è tutelare la salute dei cittadini. Chi vuole speculare, faccia pure. In aggiunta alla recinzione si potrebbe spianare l’area per migliorare la visibilità e ridurre, di conseguenza, gli interventi dei Vigili del fuoco o della Polizia municipale. Secondo punto: negli ultimi due anni, sono stati effettuati circa 60 interventi per spegnere focolai o piccoli incendi appiccati nell’area a causa dell’accumulo disordinato di rifiuti. Terzo aspetto: anche l’Arpa ha disposto una sessantina di controlli”.

Ancora il capogruppo di Ar: “L’ultimo sopralluogo del 28 giugno scorso ha fatto suonare un campanello d’allarme che sarebbe stato irresponsabile minimizzare. Abbiamo ripetutamente coinvolto Questore e Prefetto per sensibilizzarli rispetto all’esigenza di rafforzare i controlli per la sicurezza pubblica, sia per quanto attiene all’area in questione sia ad altre zone della città. Faccio notare a chi strumentalizza biecamente un atto richiesto dall’azienda sanitaria che bruciare rifiuti pericolosi significa inquinare l’ambiente e mettere a repentaglio la salute dei cittadini. Questa è la realtà che, forse, qualcuno fatica ad accettare”.

Critiche all’ordinanza arrivano anche da Stefano Salmè, segretario politico di Io Amo Udine. “L’ultima ‘sparata’ sul campo nomadi di via Monte Sei Busi è figlia del disperato e anche un po’ patetico tentativo di allontanare il dibattito pubblico dallo scandalo mense che ha sporcato l’immagine della città a livello nazionale. Ancora una volta è peggio la toppa del buco: il 27 giugno del 2018, Alessandro Ciani prometteva di sgomberare il campo entro fine mandato. A un anno e mezzo dalla fine del mandato, siamo ancora alla fase degli annunci e l’unica isola ecologica tollerata in città è proprio quella sorta dietro il campo nomadi di Paderno”.

“Tipico del modus operandi di questa Giunta: oggi si cerca di recuperare il consenso oramai perduto, sventolando un’ordinanza che chiede al Demanio di ripulire e recintare il campo nomadi. Siamo passati, quindi, dalla promessa delle ruspe per sgomberare il campo nomadi, all’ennesimo costo a carico del contribuente”.

“Il campo nomadi di via Monte Sei Busi va semplicemente sgomberato perché incompatibile con lo sviluppo urbanistico della città e la politica deve ricominciare a rispettare i patti con gli elettori. Per riportare ordine, sicurezza e decoro in città, bisognerà uscire dalla logica dei partiti e costruire una coalizione civica in grado di mettere al centro gli interessi della città. Gli udinesi non hanno l’anello al naso come credono Fontanini e Honsell e lo dimostreranno alle ormai prossime elezioni amministrative”, conclude Salmè.