Orfani di partito

L’attività politica senza la competenza non porta ad alcun risultato. Ne è convinto Angioletto Tubaro al pari di una intera generazione di ex amministratori locali come lui che, nel momento di mettere a disposizione la propria esperienza a chi oggi riveste incarichi pubblici, riceve spesso un rifiuto, più o meno cortese. Cresciuto tra le fila della Dc, Tubaro, 61 anni dirigente d’azienda, è stato sindaco di Casarsa della Delizia all’inizio degli Anni ’90, quindi assessore provinciale. Dopo la dissoluzione dello scudo crociato, ha aderito a Forza Italia e al Popolo della Libertà, ricoprendo anche il ruolo di coordinatore provinciale a Pordenone, per poi ripresentarsi alle elezioni amministrative e ricoprire un secondo mandato di primo cittadino del suo Comune nel 2007. Assieme ad altri nel 2018 ha fondato un’associazione culturale, gli ‘Alfieri per la Libertà’, che attualmente riunisce oltre cento aderenti.



“L’idea si è concretizzata dopo le ultime elezioni regionali e ha aggregato tante persone che fanno riferimento a un’area moderata di centrodestra, pur provenendo da diverse culture politiche come quella liberale, riformista-socialista e popolare. Alcuni degli associati sono ancora attivi nelle amministrazioni locali”.Siete i reduci della prima e della seconda repubblica?“Non è un’associazione di reduci della politica e non ci sentiamo affatto tali. Sentiamo la difficoltà di avere un riferimento negli attuali partiti che compongono il centrodestra. E così, in attesa di tempi migliori, abbiamo pensato come non disperdere un patrimonio culturale e di valori di cui siamo portatori e che vorremmo consegnare alle nuove generazioni”.“In due anni e mezzo abbiamo organizzato diverse iniziative. Il primo incontro ha visto ospiti il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, appena eletto, e l’ex ministro della Difesa Mario Mauro per parlare del futuro dell’Europa. Poi, ricordo un altro con l’assessore Sergio Bini, il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti e l’ex eurodeputato Antonio Cancian sui rapporti da tenere con la Cina. Avevamo pronto un incontro sulle infrastrutture, ma è arrivato il Covid. Da allora le nostre iniziative sono proseguite on line con diversi incontri sugli effetti economici, sociali e sanitari della pandemia, senza mai dimenticare di fare proposte e dare messaggi positivi alla popolazione. A oggi diverse migliaia di persone hanno visitato il nostro profilo Facebook per seguire questi eventi”.“Si è trovata a gestire una situazione senza precedenti e si deve dare atto della buona volontà, ma non si possono nascondere alcuni errori, soprattutto a livello di programmazione in campo sanitario. Altre Regioni hanno agito in maniera ancor meno efficiente e, purtroppo, credo che la dialettica che si è generata con il governo centrale si sia tradotta in un gioco delle parti. Penso, comunque, che sul fronte sanitario la nostra Regione possa migliorare sia nell’organizzazione sia nella comunicazione ai cittadini, compresi quelli coinvolti in patologie non Covid, mentre sul fronte economico, ascoltando tanti operatori locali, il Friuli-Venezia Giulia ha dimostrato grande reattività facendo arrivare il proprio sostegno molto prima di quello nazionale”.“Temo che prevalga il senso di autosufficienza: moltissimi fra coloro che oggi fanno politica credono di sapere già tutto. Invece, se non c’è competenza i risultati non possono arrivare, in politica come in qualsiasi altro settore”.“Pur credendo nell’autonomismo, penso serva un riferimento molto più ampio di quello regionale. Il mio e nostro riferimento è il Partito popolare europeo. Anche in Italia ci vorrebbe un partito con valori forti ancorati al centro, con una vera democrazia interna e ramificato sul territorio per fare formazione e selezione della propria classe dirigente”.