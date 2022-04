Organico carente, il Tribunale di Udine si allea con gli avvocati

Ordine degli avvocati, camera penale, presidenza del Tribunale e Procura della Repubblica di Udine hanno sottoscritto questo pomeriggio un protocollo con l’Uepe, l'Ufficio di esecuzione penale esterna per “accelerare” i procedimenti di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato e “liberare” da molti processi il tribunale di Largo ospedale vecchio.

“Attraverso la messa alla prova, l’imputato accetta di svolgere lavori di pubblica utilità, che, in caso di esito positivo, porteranno a una pronuncia di estinzione del reato", spiega il presidente dell’Ordine degli avvocati di Udine, Massimo Zanetti. "Il protocollo individua strategie di semplificazione dell’ attività che rientra nelle competenze dell’Uepe, che è centrale nella gestione della messa alla prova”.

L’istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo esponenziale e la riforma della giustizia penale della ministra Marta Cartabia si pone come obiettivo l’ulteriore estensione dell’ambito di applicabilità dell’istituto che diviene quindi cruciale per deflazionare il carico di lavoro dei tribunali penali.

“Il protocollo - ha sottolineato il presidente del Tribunale di Udine Paolo Corder - è un tentativo di andare verso tempi più celeri e certi di estinzione del reato. Perchè, se i tempi sono certi, aumenterà sicuramente anche il numero di procedimenti di sospensione del processo con messa alla prova e quindi anche l’entità della deflazione del Tribunale dal punto di vista dei processi ordinari. Questo protocollo fa in modo che tutti i protagonisti della messa alla prova, che talvolta hanno interessi in conflitto tra loro, trovino un obiettivo comune per rendere più efficiente il servizio. Il tutto in un quadro che non deve dimenticare la persona offesa”.

“E’ un protocollo significativo perchè semplifica alcune procedure di un istituto, quello della messa alla prova, che ha natura deflattiva", ha aggiunto il procuratore capo di Udine Massimo Lia, "ed è bene che tutte le componenti interessate a questo istituto trovino una strada comune per disciplinarlo al meglio. Ma serve soprattutto la buona volontà degli interessati, cioè gli imputati, di definire positivamente il percorso di messa alla prova così che poi il procedimento si possa estinguere senza dar luogo a ulteriore attività”.

Nel frattempo, a decorrere dall'11 aprile, è stato istituito un apposito sportello all’interno del tribunale per facilitare il rapporto tra i cittadini e gli avvocati con l’ufficio esecuzione delle pene esterne. “Obiettivo dell’avvocatura è quello di agevolare le procedure di elaborazione dei programmi di trattamento - conclude Zanetti - , affinché l’assetto degli uffici, che lamentano carenze di organico, non incida negativamente sui cittadini".