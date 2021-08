Ospedale di San Daniele, convocata l'assemblea dei sindaci

"È stata convocata per mercoledì prossimo l'Assemblea dei Sindaci della Collinare durante la quale discuteremo della situazione dell'ospedale di San Daniele". Lo annuncia la sindaca di Treppo Grande, Manuela Celotti.



"È un momento cruciale, ma credo che in questi ultimi giorni la voce di alcuni Sindaci e Amministratori locali della Collinare, del Codroipese, e soprattutto l'articolo apparso ieri con la lettera aperta degli ex Primari dell'ospedale di San Daniele, abbiano chiarito che questo territorio c'è e si preoccupa per il futuro del suo ospedale - prosegue la sindaca. Se la chirurgia non verrà declassata sarà perché questo territorio, nonostante qualche voce fuori dal coro, è stato capace di attivarsi, un'altra volta, a difesa del suo ospedale - conclude -".



Sulla vicenda interviene anche il Consigliere Furio Honsell di Open Sinistra Fvg, preoccupano da alcune dichiarazioni della sindaca Celotti "circa la mancata risposta all'ordine del giorno circa l'ospedale di San Daniele nel quale si chiedeva di conoscere il progetto dell'Azienda Sanitaria di Udine ASUFC presentato dalla Comunità Collinare. La mancanza di atti aziendali chiari non può che aggravare le incertezze che poi accrescono la preoccupazione dei cittadini. Questo dovrebbe essere un momento di programmazione effervescente, anche alla luce dei fondi importanti del PNRR nazionale. Pare invece che la fase di silenzio e vaghezza perduri. I sindaci vanno sempre coinvolti e rispettati."